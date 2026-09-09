Bigg Boss 20 के बाद छोटे पर्दे पर धमाल मचाएंगे ये 5 Upcoming TV Shows, मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट

टीवी पर 'बिग बॉस 20' के बाद दर्शकों के मनोरंजन का सफर रुकने वाला नहीं है. छोटे पर्दे पर जल्द ही कई नए और धमाकेदार सीरियल्स व रियलिटी शोज दस्तक देने जा रहे हैं, जो भरपूर ड्रामा और कॉमेडी लेकर आएंगे.

टेलीविजन जगत में इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस' का बहुप्रतीक्षित 20वां सीजन शुरू हो चुका है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. इस शो में कंटेस्टेंट्स की आपसी तकरार, धमाकेदार टास्क और हाई-वोल्टेज ड्रामा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. हालांकि, छोटे पर्दे का सफर यहीं खत्म नहीं होता है. 'बिग बॉस 20' के बाद टीवी चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के लिए एक के बाद एक कई नए सीरियल्स और रोमांचक रियलिटी शोज कतार में हैं, जो आपके वीकेंड और वीकजीरो के मजे को दोगुना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आइए नजर डालते हैं उन पांच प्रमुख अपकमिंग शोज पर, जो जल्द ही टीवी स्क्रीन पर बड़ा धमाल मचाने वाले हैं.

इंडिया के टॉप 1 प्रतिशत (India Ke Top 1%)

अनिल कपूर के अंदाज और उनकी दमदार होस्टिंग को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो जल्द ही आ रहा है. इस शो का नाम 'इंडिया के टॉप 1 प्रतिशत' है, जिसके कई आकर्षक प्रोमो पहले ही सामने आ चुके हैं. प्रोमो के जरिए इस शो के अनूठे कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है. तय कार्यक्रम के अनुसार, यह धमाकेदार रियलिटी शो आगामी 19 सितंबर से टीवी पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

व्हील ऑफ फॉर्च्यून सीजन 2 (Wheel Of Fortune Season 2)

अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका लोकप्रिय गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' अपने दूसरे सीजन के साथ छोटे पर्दे पर लौटने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स ने इस पॉपुलर शो की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है. इस दिलचस्प गेम शो में कंटेस्टेंट्स को दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए लोकप्रिय पहेलियों और पजल्स को सुलझाना होता है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है.

क्वीन (Queen)

लोकप्रिय सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के जरिए घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री शगुन शर्मा अब एक बिल्कुल नए अवतार में वापसी कर रही हैं. उनके इस नए डेली सोप का नाम 'क्वीन' है, जो कलर्स चैनल पर प्रसारित किया जाएगा. इस शो की कहानी काफी दिलचस्प और ड्रामा से भरपूर है, जो एक दबंग बाहुबली नेता और एक सीधी-साधी मासूम लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है. हाल ही में सामने आए इसके प्रोमो को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

पति पत्नी और पंगा 2 (Pati Patni Aur Panga 2)

हंसाने और गुदगुदाने वाले शोज के शौकीनों के लिए कॉमेडी से भरपूर रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' का दूसरा सीजन आ रहा है. जानी-मानी कॉमेडियन भारती सिंह के शानदार संचालन वाले इस शो के पहले सीजन को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया था. इसकी सफलता को देखते हुए मेकर्स अब इसका दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं, जिसमें भाग लेने के लिए टेलीविजन जगत के कई जाने-माने स्टार कपल्स को संपर्क किया गया है. यह शो निश्चित रूप से परिवार के साथ देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा.

शायद यही है प्यार

रोमांटिक सीरियल्स पसंद करने वाले दर्शकों के लिए 'शायद यही है प्यार' नामक नया धारावाहिक बहुत जल्द टीवी पर दस्तक देने वाला है. इस सीरियल में मुख्य भूमिकाओं में अदिति देव शर्मा और दक्ष पुरी की फ्रेश जोड़ी नजर आने वाली है. शो के मेकर्स द्वारा जारी किए गए कई प्रोमो में इन दोनों कलाकारों के बीच की सिजलिंग केमिस्ट्री को फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. यह नया लव ड्रामा शो आगामी 28 सितंबर से कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा, जो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.