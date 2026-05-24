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UP Weather Alert: भीषण लू की चपेट में यूपी, प्रयागराज-बांदा में रेड अलर्ट; नोएडा-गाजियाबाद में चलेगी हवाएं

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UP Weather Alert: भीषण लू की चपेट में यूपी, प्रयागराज-बांदा में रेड अलर्ट; नोएडा-गाजियाबाद में चलेगी हवाएं

UP Weather Update Today, 24 May 2026: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बांदा, वाराणसी में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गाजीपुर, बलिया, मऊ शामिल है.

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Pragya Bharti

Updated : May 24, 2026, 06:54 AM IST

UP Weather Alert: भीषण लू की चपेट में यूपी, प्रयागराज-बांदा में रेड अलर्ट; नोएडा-गाजियाबाद में चलेगी हवाएं
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Aaj Ka Mausam, 24 May 2026:  उत्तर प्रदेश में मौसम अभी बदलने का नाम नहीं ले रहा है. तेज धूप, गर्मी, बढ़ते तापमान और लू के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी 5 से 6 दिन तक गर्मी और तापमान से राहत नहीं मिलने वाली है. हालांकि 6 दिन बाद मौसम का रुख बदल सकता है. प्रदेश में कई जगह पर बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे राहत की उम्मीद है. वहीं 24 मई के मौसम की बात करें तो चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, संतरविदासनगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, फतेहपुर और बांदा में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, मैनपुरी, औरेया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में हीट वेव और गर्म रातों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

नोएडा-गाजियाबाद में हीट वेव के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

मथुरा, महामायानगर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, औरेया में गर्जन व हीटव वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ, बागपत, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीरामनगर जिले में हीट वेव के साथ-साथ तेज हवाएं और गर्जन को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट

फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर,लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलारमपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, अयोध्या, बहराइच, खीरी में हीट वेव और गर्म रात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में कोई भी मौसम तंत्र एक्टिव न होने के कारण शुष्क और साफ मौसम के आसार हैं, प्रदेश के दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुवा हवाओं के कारण संवेदी उष्मा से बढ़ोतरी होगी, इसकी वजह से प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर लू का असर बढ़ेगा. कहीं-कहीं रातें भी गर्म होने की संभावना है.

देश भर में कैसा रहेगा मौसम

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आगामी तीन दिनों के लिए रेड अलर्ट और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.वहीं पंजाब से दक्षिणी पश्चिम राजस्थान तक विस्तृत द्रोणी के प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन या वज्रपात के साथ झोंकेदार हवा और छिटपुट बारिश की संभावना भी है. उन्होंने बताया कि 6 दिन बाद प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है. जिससे तापमान में गिरावट महसूस होगी. हालांकि जिन जगहों पर बारिश नहीं भी होगी तो वहां पर भी तापमान में गिरावट के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं.

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