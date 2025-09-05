कॉमेडी-ड्रामा-सस्पेंस से भरी है 'उफ्फ ये सियापा', लेकिन डायलॉग नहीं, यूनिक एंगल पर बनी ये फिल्म जानिए क्यों देखनी चाहिए?

आज के समय में जहां लोग फिल्मों के डॉयलॉग्स सालों याद करते हैं या उन पर मीम्स बनते हैं उस दौर में एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें कोई डॉयलाग्स ही नहीं होंगे लेकि ये फिल्म कॉमेडी-ड्रामा-सस्पेंस से भरी है. जी है उफ्फ ये सियापा एक साइलेंट मूवी है लेकिन इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए, चलिए जान लें.

"उफ्फ ये सियापा" एक अनोखी और मनमोहक फिल्म है जो साइलेंट यानी मूक फिल्म है जो एक साधारण आदमी के जीवन की कहानी बताती है जो एक छोटी सी गलतफहमी के बाद अराजकता में बदल जाता है. फिल्म की खास बात यह है कि यह बिना किसी संवाद के भी दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है,क्योंकि इसमें कॉमेडी के साथ सस्पेंस का भी तड़का लगा हुआ है. कुल मिलाकर, "उफ्फ ये सियापा" एक दुर्लभ सिनेमाई अनुभव है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी. फिल्म को 3.5 की रेटिंड दी गई है.

फिल्म में सोहम शाह, नुसरत भरूचा, नोरा फतेही और शरीब हाशमी जैसे कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान द्वारा तैयार किया गया है, जो भावनाओं को बढ़ाता है और कहानी को आगे बढ़ाता है.जी.अशोक द्वारा निर्देशित और लव रंजन द्वारा निर्मित यह एक रेयर और दिल को छू लेने वाली सिनेमेटिक एक्सपिरियंस देगी.

फिल्म एक साधारण आदमी, केसरी लाल सिंह, के कारनामों को दर्शाती है, जिसका जीवन एक छोटी सी गलतफहमी के बाद अराजकता में बदल जाता है. सोहम शाह, जिन्हें 'तुम्बाड' जैसी फिल्मों में उनकी गंभीर भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, यहाँ पूरी तरह से बदल गए हैं. केसरी के रूप में उनका प्रदर्शन शारीरिक कॉमेडी और भावपूर्ण अभिनय का एक बेहतरीन उदाहरण है. वे यह साबित करते हैं कि हास्य को भी उसी बारीकी से निभा सकते हैं, जिस तरह वे थ्रिलर को निभाते हैं.

बाकी कलाकारों ने भी समान रूप से शानदार प्रदर्शन किया है. नुसरत भरूचा ने पुष्पा के चुनौतीपूर्ण किरदार को पूरी दृढ़ता से निभाया है, जो कई उतार-चढ़ाव से होकर गुज़रता है. एक हास्य किरदार में उनकी बहुमुखी प्रतिभा वास्तव में प्रभावशाली है. नोरा फतेही ने कामिनी के रूप में ग्लैमर और आकर्षण का स्पर्श जोड़ा है, उनकी स्क्रीन उपस्थिति अराजकता में एक अलग ही रंग भरती है. वहीं, शरीब हाशमी ने गुंगरा के रूप में एक यादगार उपस्थिति दर्ज कराई है, नुसरत के साथ उनके दृश्य ख़ास तौर पर आकर्षक हैं.

जो कुछ सामने आता है वह घटनाओं की एक बेहद बेतुकी और डार्क कॉमेडी शृंखला है, जो पूरी तरह से एआर. रहमान की भावपूर्ण और मनमोहक धुनों पर आधारित है. फिल्म का संगीत सिर्फ़ बैकग्राउंड स्कोर नहीं है; यह अपने आप में एक किरदार है, जो भावनाओं को बढ़ाता है और कहानी को आगे बढ़ाता है.

कुल मिलाकर, 'उफ्फ ये सियापा' मूक कहानी कहने की शक्ति का एक प्रमाण है. यह आपको परदे पर मची उथल-पुथल और लगातार आने वाले उतार-चढ़ावों के बीच शांति के पलों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है, और आपको अपनी शुद्ध मौलिकता से मनोरंजन के साथ-साथ प्रभावित भी करती है.