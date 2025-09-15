Twinkle Khanna-Kajol के टॉक शो में सलमान-गोविंदा संग ये सितारे भी आएं नजर, प्राइम वीडियो ने दिखाई झलक

Too Much Kajol and Twinkle: प्राइम वीडियो ने ‘टू मच विद काजोल और ट्विंकल’ का ट्रेलर रिलीज किया है. इस वीडियो में सलमान खान और गोविंदा से लेकर चंकी पांडे जैसे बॉलीवुड सितारे नजर आ रहे हैं.

प्राइम वीडियो ने अपने नए टॉक शो, 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का एक इंटरेस्टिंग ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें सलमान खान और गोविंदा सहित कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में हंसी-मजाक, यादगार पल और दर्शकों की पसंदीदा चटपटी अफवाहें और गॉसिप की भी झलक दिखाई गई है. खास बात यह है कि इस शो में पहली बार काजोल और ट्विंकल खन्ना होस्टिंग करती दिखने वाली हैं. प्राइम वीडियो का यह अनस्क्रिप्टेड टॉक शो बनिजय एशिया द्वारा निर्मित है. इसका 25 सितंबर को प्रीमियर होगा और हर गुरुवार को इसका नया एपिसोड स्ट्रीम किया जाएगा. चलिए जानते हैं कि 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' टॉक शो के ट्रेलर में कौन-कौन नजर आए.

ट्विंकल खन्ना-काजोल के टॉक शो के ट्रेलर में दिखें ये बड़े सितारे

शो की गेस्ट लिस्ट में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, वरुण धवन, करण जौहर, जाह्नवी कपूर और कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं.

टॉक शो को लेकर काजोल ने कही ये बात

शो में अपनी नई भूमिका के बारे में बात करते हुए काजोल ने कहा, "ट्विंकल और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, और जब भी हम मिलते हैं, तो बहुत मजेदार बातें होती हैं! इसी वजह से हमने इस टॉक शो को बनाने का फैसला किया. यहा हम वही कर रहे हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है, यानी दोस्तों से बातें करना, जिन्हें दर्शक भी जानना चाहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हमने इस शो का फॉर्मेट बिल्कुल अलग रखा है. इसमें कोई एक होस्ट नहीं है, न ही कोई बोरिंग सवाल या पहले से तैयार किए गए जवाब. 'टू मच' में सब कुछ बेबाक और बिना फिल्टर होगा. यह हंसी, सच्ची बातचीत और असल किस्सों से भरा है, जो हमें उम्मीद है कि हर उम्र के दर्शकों को पसंद आएगा."

