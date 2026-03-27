महादेव की पार्वती Sonarika Bhadoria ने दिखाई लाडली की पहली झलक, फोटोज शेयर कर लिखा ये पोस्ट

'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदौरिया ने नवरात्रि पर अपनी बेटी विरिका की पहली झलक साझा की है. लाल घाघरा-चोली में नन्हीं विरिका की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का दिल जीत लिया है.

टीवी की 'पार्वती' यानी मशहूर अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर का आनंद ले रही हैं. 'देवों के देव महादेव' सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाली सोनारिका भले ही पर्दे से दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वह अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. हाल ही में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर उन्होंने अपनी नन्हीं बेटी विरिका की दिल जीत लेने वाली तस्वीरें साझा की हैं.

नन्हीं 'मैया' का अवतार

सोनारिका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर बेटी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में छोटी विरिका लाल रंग के खूबसूरत घाघरा-चोली में नजर आ रही हैं. सिर पर प्यारा सा हेयरबैंड और नन्हे हाथों में चूड़ियां पहने विरिका किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सोनारिका ने कैप्शन में लिखा— "हमारी छोटी सी मैया. आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनेक व अनंत शुभकामनाएं."

चेहरे पर सस्पेंस बरकरार

हालांकि, फैंस को विरिका का चेहरा देखने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. सोनारिका ने बेहद सावधानी से बेटी का चेहरा छिपाकर रखा है. एक फोटो में विरिका लेटी हुई मुड़कर देख रही हैं, वहीं दूसरी फोटो में वह अपनी माँ की गोद में हैं, जहाँ सोनारिका ने उनके चेहरे पर 'हार्ट' इमोजी लगा दी है. इसके बावजूद, विरिका की मासूमियत और उनके पारंपरिक पहनावे ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

निजी जिंदगी और करियर

सोनारिका भदौरिया ने साल 2024 में बिजनेसमैन विकास पाराशर के साथ सात फेरे लिए थे. लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस जोड़े ने शादी का फैसला किया था. दिसंबर 2025 में सोनारिका ने बेटी विरिका को जन्म दिया. शादी और मातृत्व के बाद सोनारिका ने फिलहाल अभिनय की दुनिया से दूरी बनाई हुई है और वह अपना पूरा समय अपने परिवार और बेटी की परवरिश को दे रही हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से