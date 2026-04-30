Tumbbad 2 Star Cast: 'तुम्बाड 2' की स्टार कास्ट हुई फाइनल; प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ, कौन बनेगा हस्तर की कहानी का हिस्सा?

साल 2018 में आई 'तुम्बाड' ने अपनी अनोखी कहानी और डरावने माहौल से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे. अब इस कल्ट क्लासिक फिल्म के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर इसके सीक्वल 'तुम्बाड 2' की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है.

साल 2018 में आई 'तुम्बाड' ने अपनी अनोखी कहानी और डरावने माहौल से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे. अब इस कल्ट क्लासिक फिल्म के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर इसके सीक्वल 'तुम्बाड 2' की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है.

कब आएगा 'प्रलय'?

बुधवार, 29 अप्रैल को निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्टर साझा करते हुए ऐलान किया कि 'तुम्बाड 2' 3 दिसंबर 2027 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. पोस्टर पर लिखी टैगलाइन 'प्रलय आएगा' ने दर्शकों की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. यह संकेत है कि हस्तर का नया अध्याय पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक और भव्य होने वाला है.

स्टार कास्ट को लेकर चर्चाएं तेज

सीक्वल की घोषणा के साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर भी बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स इस बार फिल्म के कैनवास को और बड़ा करना चाहते हैं. कहानी में एक मजबूत महिला किरदार को जोड़ने के लिए बॉलीवुड और साउथ की टॉप अभिनेत्रियों के नामों पर मंथन चल रहा है.

खबरों की मानें तो इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और नयनतारा जैसे बड़े सितारों के नाम रेस में सबसे आगे हैं. हालांकि अभी तक किसी के नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन मेकर्स एक ऐसे 'ए-लिस्ट' स्टार की तलाश में हैं जो इस रहस्यमयी ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके.

री-रिलीज ने रचा था इतिहास

गौर करने वाली बात यह है कि 'तुम्बाड' ने अपनी पहली रिलीज के मुकाबले 2024 की री-रिलीज के दौरान बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया था. फिल्म को मिले इसी अपार प्रेम ने निर्माताओं को इसके सीक्वल के लिए प्रेरित किया है. सोहम शाह एक बार फिर इस लोककथा और डरावने लालच की कहानी को नए सिरे से पेश करने के लिए तैयार हैं. 'तुम्बाड 2' के साथ भारतीय सिनेमा में हॉरर और फैंटेसी का एक नया स्तर देखने को मिल सकता है.

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