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Toxic Star Yash की बहन गंगा: लेडी सुपरस्टार बनने से पहले करती थीं ये काम, सिर्फ 2-3 हजार रुपये थी सैलरी

Toxic Star Yash Sister: सिनेमा की लेडी सुपरस्टार नयनतारा आज करोड़ों कमाती हैं, लेकिन करियर की शुरुआत में उनकी सैलरी सिर्फ 2 से 3 हजार रुपये थी. जानिए कैसे एक छोटे से मैगजीन शूट और संघर्ष के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 27, 2026, 02:10 PM IST

Toxic Star Yash की बहन गंगा: लेडी सुपरस्टार बनने से पहले करती थीं ये काम, सिर्फ 2-3 हजार रुपये थी सैलरी

Image credit: AI, Instagram

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Toxic Star Yash Sister Success story: आज के समय में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का डंका बजाने वाली नयनतारा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. फिल्मों में उनके जलवे और स्टारडम को देखकर आज यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कभी उनका सफर बेहद साधारण था. आज करोड़ों की फीस चार्ज करने वाली 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा का शुरुआती दौर काफी संघर्षों से भरा रहा था.

महज 2-3 हजार रुपये थी पहली कमाई

हर बड़े स्टार के पीछे एक लंबी कहानी छिपी होती है, और नयनतारा का सफर भी इससे अलग नहीं है. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनके करियर की शुरुआत बेहद मामूली थी. जब उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला काम किया था, तब उनकी महीने या प्रोजेक्ट की कमाई महज 2,000 से 3,000 रुपये के आसपास हुआ करती थी.

कैसे बदली किस्मत और कब मिला पहला ब्रेक?

नयनतारा के करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक फैशन प्रोग्राम और 'वनिता मैगजीन' के लिए कवर शूट किया था. यह वो दौर था जब उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में पैर रखना शुरू ही किया था. इस छोटे से असाइनमेंट से उन्हें पहली बार पैसे मिले थे. इत्तेफाक से जाने-माने फिल्ममेकर सत्यन अंतिक्काड की नजर उसी मैगजीन पर पड़ी और उन्होंने नयनतारा की तस्वीर देख ली. बस फिर क्या था, निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया और साल 2003 में मलयालम फिल्म ‘मनसिनक्करे’ के जरिए उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में धमाकेदार कदम रखा.

इंडस्ट्री में ऐसे बनीं 'लेडी सुपरस्टार'

मलयालम सिनेमा से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाली नयनतारा ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने ‘विस्मयथुम्बथु’, ‘नट्टुराजावु’ जैसी फिल्मों में काम किया. साल 2005 में उन्होंने तमिल सिनेमा का रुख किया और फिल्म ‘अय्या’ में नजर आईं. इसी साल सुपरस्टार रजनीकांत के साथ आई उनकी फिल्म ‘चंद्रमुखी’ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.
लगभग दो दशकों के लंबे और शानदार करियर में उन्होंने ‘बिल्ला’, ‘राजा रानी’, ‘माया’, ‘नानुम राउडी धान’, ‘अरम्म’ और ‘कोलामावु कोकिला’ जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बिना किसी मेल सुपरस्टार के सहारे अकेले दम पर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर हिट कराया, जिसके चलते उन्हें 'लेडी सुपरस्टार' का खिताब मिला.

हिंदी सिनेमा में भी गाड़े झंडे 

साल 2023 में शाहरुख खान के साथ एटली की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जवान’ से उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कदम रखकर तहलका मचा दिया था. अब वह अपनी अपकमिंग तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘Hi’ को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह अभिनेता कविन के साथ नजर आने वाली हैं. 

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