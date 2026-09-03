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यश की Toxic की OTT डील पर मंडराया संकट! मेकर्स की ₹235 करोड़ की डिमांड पूरी करेगा ओटाटी प्लेटफॉर्म? जानें कब-कहां होगी रिलीज

Toxic OTT Release Date: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की ओटीटी डील और ₹235 करोड़ की भारी-भरकम डिमांड को लेकर सस्पेंस बरकरार है. जानिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मेकर्स की मुश्किलें और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है यह फिल्म.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 03, 2026, 10:35 AM IST

यश की Toxic की OTT डील पर मंडराया संकट! मेकर्स की ₹235 करोड़ की डिमांड पूरी करेगा ओटाटी प्लेटफॉर्म? जानें कब-कहां होगी रिलीज

Image Credit: AI

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Toxic OTT Release Date and Time: सुपरस्टार यश की मोस्टअवेटेड गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म 'Toxic: A Fairytale for Grown-Ups' सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद से लगातार सुर्खियां बटोर रही है. एक तरफ जहां यश की फिल्म को लेकर दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली. तो वहीं, दूसरी तरफ टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर भी बंपर कमाई से हड़कंप मचा दिया है.

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस हई बजट फिल्म के को-राइटर और को-प्रोड्युसर भी खुद यश हैं. आपको बता दें कि इस फिल्म को बनाने में 500 करोड़ रुपये लगे थे. भारी-भरकम बजट में तैयार इस प्रोजेक्ट को लेकर मेकर्स ने नॉन-थियेट्रिकल राइट्स से बड़ी उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन अब इसकी डिजिटल डील को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है.

नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया

केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म टॉक्सिक के बड़े पैमाने और यश के जबरदस्त स्टारडम को भुनाने के लिए मेकर्स ने पहले ही स्ट्रीमिंग दिग्गजों के सामने तगड़ी शर्तें रख दी थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'नेटफ्लिक्स' और 'अमेजन प्राइम वीडियो' जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म में दिलचस्पी तो दिखाई, लेकिन मेकर्स द्वारा मांगी गई मुंहमांगी कीमत को देखकर वे हैरान रह गए. सिनेमाघरों में रिलीज से पहले डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स की पक्की डील न हो पाने के कारण मेकर्स के लिए रणनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं. शुरुआती सुस्त समीक्षाओं के बाद अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कम कीमतों पर दांव लगाने की सोच रहे हैं, जिससे मेकर्स की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं.

क्या ₹235 करोड़ में तय हुई Zee5 के साथ डील?

फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से सामने आ रही ताजा जानकारियों के अनुसार, मेकर्स ने इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स सभी भाषाओं के लिए लगभग ₹235 करोड़ के बड़े पैकेज में 'Zee5' को सौंपने पर विचार किया है. हालांकि, प्रोडक्शन हाउस या ऑफिशियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से अभी तक इस एग्रीमेंट पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है. शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि यदि बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं टिके, तो मेकर्स को कम मुनाफे या 'पे-पर-व्यू' मॉडल जैसे विकल्पों पर भी विचार करना पड़ सकता है.

फैंस के मन में सवाल: ओटीटी पर कब दस्तक देगी 'टॉक्सिक'?

दर्शकों के बीच अब यह उत्सुकता सबसे ज्यादा है कि सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद यह फिल्म ओटीटी पर कब उपलब्ध होगी. आमतौर पर बड़ी बजट की फिल्में सिनेमाघरों में 4 से 8 हफ्ते का एक्सक्लूसिव रन पूरा करती हैं. इस हिसाब से कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि थिएटर्स में फिल्म का प्रदर्शन सामान्य रहता है, तो यह अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फेस्टिव सीजन के आसपास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए आ सकती है. फिलहाल फैंस को किसी भी तरह की पक्की तारीख के लिए मेकर्स के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा.
 

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