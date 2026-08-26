Toxic Movie Review: बदले की आग, रिश्तों का इमोशन और धांसू एक्शन... यश की ‘टॉक्सिक’ में सबकुछ

यश स्टारर ‘टॉक्सिक’ एक्शन, इमोशन, रहस्य और ट्विस्ट से भरपूर कहानी पेश करती है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म यश के दमदार अंदाज, शानदार विजुअल्स और तेज रफ्तार घटनाक्रम के जरिए दर्शकों को बांधे रखती है.

डायरेक्टर: गीतू मोहनदास

गीतू मोहनदास कास्ट : यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत

यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत ड्यूरेशन: 3 घंटे 14 मिनट

3 घंटे 14 मिनट रेटिंग - 4

आपने अब तक कई एक्शन ड्रामा फिल्में देखी होंगी, लेकिन यश स्टारर ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का अंदाज इन सबसे काफी अलग है. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यह मोस्ट अवेटेड फिल्म 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अहम भूमिकाओं में हैं. कन्नड़ और अंग्रेजी के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई ‘टॉक्सिक’ में बड़े एक्शन के साथ रिश्तों, इमोशन और एक अलग तरह की कहानी देखने को मिलती है. तो करीब चार साल बाद यश की यह वापसी कितनी दमदार है, आइए जानते हैं.

कहानी: एक्शन से शुरू होकर बदले तक पहुंचती है

‘टॉक्सिक’ की शुरुआत कियारा आडवाणी और उनके बेटे से होती है, जहां शुरुआत में ही उसके खतरनाक पिता की झलक मिलती है. इसके बाद कहानी सीधे 1947 के दौर में पहुंचती है और गोवा की गैंगवार सामने आती है. इसी दौरान नयनतारा की दमदार एंट्री होती है, जो फिल्म में राया यानी यश की बहन के किरदार में नजर आ रही हैं. इसके बाद यश की एंट्री भी एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है और शुरुआत से ही फिल्म का फोकस एक्शन पर नजर आता है.

कहानी आगे बढ़ने पर सामने आता है कि राया के मन में अपने पिता से बदला लेने की आग है. गोवा की गैंगवार और राया की जिंदगी से जुड़े किस्से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें यश के किरदार के जरिए सुनाया जाता है.

यश का जबरदस्त डबल रोल

‘टॉक्सिक’ में यश राया और उसके बेटे टिकट के डबल रोल में हैं और दोनों किरदार एक-दूसरे से काफी अलग हैं. राया जहां खतरनाक और दबंग गैंगस्टर के रूप में नजर आते हैं, वहीं टिकट का किरदार ज्यादा शांत और इमोशनल है. यश ने दोनों को अपनी बॉडी लैंग्वेज, हाव-भाव और स्क्रीन प्रेजेंस से अलग पहचान दी है.

सपोर्टिंग कास्ट ने भी किया प्रभावित

यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी अपने-अपने किरदारों में अलग छाप छोड़ती हैं. नयनतारा का गंगा वाला किरदार इमोशनल टच देता है, जबकि कियारा की नादिया कहानी में नरमी लाती हैं. हुमा कुरैशी की एलिजाबेथ स्क्रीन पर आते ही ध्यान खींचती हैं. वहीं रुक्मिणी वसंत की मेलिसा बिना ज्यादा दिखावे के असर छोड़ती हैं. तारा सुतारिया, अक्षय ओबेरॉय, डैरेल डी'सिल्वा और सुदेव नायर भी कहानी को मजबूती देते हैं.

इंटरवल के बाद दिखता है असली एक्शन

पहले हाफ में ‘टॉक्सिक’ कहानी और किरदारों को सेट करने में समय लेती है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार बढ़ जाती है. बड़ा इंटरवल सीक्वेंस आगे की कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ाता है. सेकंड हाफ में एक्शन ज्यादा तेज, आक्रामक और इंटेंस हो जाता है. बड़े स्केल और दमदार एक्शन की वजह से यह हिस्सा थिएटर में ज्यादा असरदार लगता है.

गीतू मोहनदास का डायरेक्शन

गीतू मोहनदास ने ‘टॉक्सिक’ को सिर्फ मारधाड़ और एक्शन तक सीमित नहीं रखा है. उन्होंने कहानी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया है, जिससे किरदारों की असली कहानी और उनके मकसद समय के साथ सामने आते हैं. फिल्म हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देती, लेकिन यही चीज दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है.

देखें या न देखें?

अगर आप यश के फैन हैं और बड़े पर्दे पर एक्शन, गैंगस्टर ड्रामा और बड़े विजुअल्स का मजा लेना चाहते हैं, तो ‘टॉक्सिक’ को मिस नहीं करना चाहिए. फिल्म की कहानी भले ही कुछ जगह धीमी लगे, लेकिन यश का डबल रोल, दमदार एक्शन और सेकंड हाफ का बढ़ता रोमांच इसे खास बनाता है. गीतू मोहनदास का अलग ट्रीटमेंट भी फिल्म को आम एक्शन फिल्मों से अलग खड़ा करता है. कुल मिलाकर ‘टॉक्सिक’ एक मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे मिस नहीं किया जा सकता.

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