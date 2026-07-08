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Tabaahi Toxic First Song: 'तबाही' मचाने आए यश-कियारा, 'टॉक्सिक' का गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल; जानें क्या है खास

Toxic First Song Tabaahi Released: साउथ सुपरस्टार यश और कियारा आडवाणी की फिल्म 'टॉक्सिक' का पहला गाना 'तबाही' रिलीज हो गया है. वीडियो में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 08, 2026, 05:21 PM IST

Tabaahi Toxic First Song: 'तबाही' मचाने आए यश-कियारा, 'टॉक्सिक' का गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल; जानें क्या है खास

Image Credit: Instagram

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Toxic First Song Tabaahi Released: साउथ सिनेमा के पावरहाउस यश और खूबसूरत कियारा आडवाणी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का पहला गाना 'तबाही' आखिरकार रिलीज हो गया है. 8 जुलाई को जारी हुए इस गाने ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.

यश और कियारा का रोमांटिक अंदाज

'तबाही' गाने में यश और कियारा आडवाणी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखते ही बनती है. वीडियो में दोनों के बीच एक बेहद इमोशनल और इंटेंस लव स्टोरी की झलक दिखाई गई है. प्रशंसकों के लिए यह एक विजुअल ट्रीट की तरह है. फिल्म की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए इस गाने को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया गया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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विशाल मिश्रा की आवाज का जादू

इस मधुर गाने को अपनी आवाज देने के साथ-साथ इसका संगीत भी विशाल मिश्रा ने तैयार किया है. गीत के बोल राज शेखर द्वारा लिखे गए हैं, जो गाने की रोमांटिक धुन को और भी गहरा बनाते हैं. गाने का ऑडियो वर्जन पहले ही हिट रहा है और अब इसका वीडियो वर्जन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें- Dada First Look Out: क्रिकेट के 'दादा' बनकर छाए राजकुमार राव, जानें कब रिलीज होगी सौरव गांगुली की बायोपिक?

फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें

स्टार कास्ट: यश और कियारा के अलावा इस फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी नामी हस्तियां अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.
विवादों से नाता: फिल्म के 'Ladies & Ladies' प्रोमो को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी. इस पर अभिनेता बेनेडिक्ट गैरेट ने प्रतिक्रिया देते हुए दर्शकों की दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाए थे.
रिलीज डेट: गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह बड़ी एक्शन-ड्रामा फिल्म 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

'तबाही' गाने को मिल रही सराहना से साफ है कि यश के फैंस फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए बेहद उत्साहित हैं. क्या आपने यह गाना देख लिया है? अगर नहीं देखा तो ऊपर दिए एंबेड किए गए वीडियो से देख सकते हैं.

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