मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

IND vs NZ: फाइनल में मिशेल और फिलिप्स ने ठोका शतक, तूफानी बल्लेबाजी से भारतीयों गेंदबाजों का खोला धागा

शादी और ब्रेकअप पर 'तारक मेहता..' की बबीता जी का बड़ा खुलासा, मुनमुन दत्ता ने बताया कैसा होगा सपनों का राजकुमार

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

एंटरटेनमेंट

शादी और ब्रेकअप पर 'तारक मेहता..' की बबीता जी का बड़ा खुलासा, मुनमुन दत्ता ने बताया कैसा होगा सपनों का राजकुमार

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बबीता जी' का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने रिश्तों और भविष्य के जीवनसाथी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

Pragya Bharti

Updated : Jan 18, 2026, 04:41 PM IST

शादी और ब्रेकअप पर 'तारक मेहता..' की बबीता जी का बड़ा खुलासा, मुनमुन दत्ता ने बताया कैसा होगा सपनों का राजकुमार
लोकप्रिय अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने अपनी शादी और पुराने ब्रेकअप्स पर खुलकर बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें एक ऐसा समझदार पार्टनर चाहिए जो उनके व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का सम्मान करे. पिछले कई सालों से मुनमुन दत्ता का नाम उनके को-स्टार रहे राज अनादकट के साथ जोड़ा जाता रहा है. सगाई की खबरों से लेकर गुपचुप शादी तक, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए गए. अब मुनमुन ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपनी असल पसंद और सोच को दुनिया के सामने रखा है.

अफवाहों पर मुनमुन का कड़ा प्रहार

मुनमुन दत्ता अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की खबरों को पूरी तरह से निराधार और फर्जी बताया. एक्ट्रेस का कहना है कि जब भी वह शादी करेंगी, वह खुद पूरी दुनिया को गर्व के साथ बताएंगी, उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है.

कैसा चाहिए सपनों का राजकुमार?

मुनमुन ने अपने 'परफेक्ट पार्टनर' की खूबियों के बारे में बताया. उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जो बुद्धिमान हो और जिसके साथ वह गहरी बातचीत कर सकें. उनके लिए पार्टनर का दिखावा करने वाला होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव और संस्कार मायने रखते हैं.
मुनमुन ने साझा किया कि उनकी जिंदगी में भी उतार-चढ़ाव आए हैं. उन्होंने कड़वे ब्रेकअप्स का सामना किया है, जिससे उन्हें अहसास हुआ कि प्यार में केवल आकर्षण ही काफी नहीं है. उनके मुताबिक, पुराने रिश्तों के अनुभवों ने उन्हें अधिक परिपक्व और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाया है.

स्वतंत्रता और सम्मान है सबसे ऊपर

एक्ट्रेस के लिए रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है 'पर्सनल स्पेस'. मुनमुन चाहती हैं कि उनका होने वाला जीवनसाथी उनके काम और उनकी आजादी का सम्मान करे. वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहतीं जो उन पर पाबंदियां लगाए या उनके व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करे. 38 साल की उम्र में भी मुनमुन सिंगल हैं और उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह समाज के दबाव में आकर शादी नहीं करेंगी. उनके लिए सही समय पर सही इंसान का मिलना जरूरी है, चाहे उसमें कितनी भी देर क्यों न हो जाए.

राज अनादकट के साथ रिश्तों की सच्चाई

राज अनादकट के साथ अपने नाम जुड़ने पर उन्होंने नाराजगी जताई. मुनमुन ने कहा कि दो कलाकारों के बीच अच्छी दोस्ती हो सकती है, लेकिन लोग उसे गलत रंग दे देते हैं. उन्होंने साफ किया कि उनके और राज के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा मीडिया में पेश किया गया.
मुनमुन ने अपने प्रशंसकों से अपील की है कि वे उनकी निजी जिंदगी के बारे में उड़ने वाली अफवाहों पर यकीन न करें. वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं.

