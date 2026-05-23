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नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 5 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर मचा रहीं धूम, एक नज़र लिस्ट पर डालें

Nawaz's Films and Web Series: भारतीय सिनेमा में अपने दमदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ओटीटी पर इन दिनों 5 फिल्में और सीरीज लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 23, 2026, 02:11 PM IST

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 5 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर मचा रहीं धूम, एक नज़र लिस्ट पर डालें

Nawazuddin Siddiqui's Magic Dominates OTT

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क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही अभिनेता हर किरदार में इतना अलग और असरदार कैसे लग सकता है? और क्यों ओटीटी पर उनकी फिल्में रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगती हैं?  भारतीय सिनेमा में अपनी गहरी और रियलिस्टिक एक्टिंग से पहचान बनाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार चर्चा में हैं. उनकी कुछ फिल्में और सीरीज ऐसी हैं जिन्हें दर्शक बार-बार देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है.

ओटीटी पर क्यों खास हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानियां?

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों की पसंद बदल दी है. अब लोग सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि मजबूत कहानी और दमदार अभिनय देखना चाहते हैं. इसी वजह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों की फिल्में और वेब सीरीज अलग पहचान बना रही हैं. उनकी एक्टिंग की खास बात यह है कि वह हर किरदार को बेहद वास्तविक तरीके से निभाते हैं, जिससे दर्शक कहानी में पूरी तरह जुड़ जाते हैं.

सेक्रेड गेम्स ने बदला ओटीटी का गेम

ओटीटी की दुनिया में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही सीरीज सेक्रेड गेम्स (Sacred Games).
इसमें उन्होंने गैंगस्टर गणेश गायतोंडे का किरदार निभाया, जो दर्शकों के लिए आज भी सबसे यादगार रोल में से एक माना जाता है. इस सीरीज ने न सिर्फ उनकी लोकप्रियता बढ़ाई, बल्कि भारतीय ओटीटी कंटेंट को भी नई पहचान दी. दर्शकों के लिए यह सीरीज इसलिए खास है क्योंकि इसमें क्राइम, पावर और पॉलिटिक्स का बेहद रियलिस्टिक मिश्रण देखने को मिलता है.

मिस्ट्री और थ्रिल का अलग अनुभव

एक और चर्चित प्रोजेक्ट रही फिल्म रात अकेली है (Raat Akeli Hai). इसमें नवाजुद्दीन एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आते हैं जो एक रहस्यमय मर्डर केस की जांच करते हैं. यह फिल्म उन दर्शकों के लिए खास है जिन्हें सस्पेंस और क्लू-बेस्ड कहानियां पसंद हैं. ओटीटी पर इस तरह की फिल्में दर्शकों को घर बैठे थ्रिल का अनुभव देती हैं, जो थिएटर से अलग और ज्यादा पर्सनल लगता है.

डार्क रोल्स में उनकी सबसे मजबूत पहचान

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक और चर्चित फिल्म रमन राघव 2.0 (Raman Raghav 2.0) है, जिसमें उन्होंने एक साइकोलॉजिकल किलर का किरदार निभाया. यह रोल उनके करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और चर्चित किरदारों में से एक माना जाता है. दर्शकों के लिए यह फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव मानसिकता के डार्क पहलुओं को सामने लाती है.

मेनस्ट्रीम फिल्मों में भी मजबूत छाप

फिल्म बदलापुर (Badlapur) में भले ही लीड रोल किसी और का था, लेकिन नवाजुद्दीन के किरदार ने पूरी कहानी पर गहरा असर छोड़ा. इस फिल्म ने दिखाया कि एक मजबूत सपोर्टिंग रोल भी किसी फिल्म को यादगार बना सकता है. यह बात दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित करती है कि स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस मायने रखती है.

गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली असली पहचान

फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs of Wasseypur) ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर को नई दिशा दी. इस फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत और गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया. दर्शकों के लिए यह फिल्म इसलिए खास है क्योंकि इसमें क्राइम, राजनीति और बदले की कहानी बेहद रियलिस्टिक तरीके से दिखाई गई है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये फिल्में और सीरीज सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि यह दिखाती हैं कि मजबूत अभिनय किसी भी कहानी को यादगार बना सकता है. ओटीटी के दौर में जहां कंटेंट की भरमार है, वहां उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों को अलग अनुभव देती है और यही उनकी असली ताकत है.

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