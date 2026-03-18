ऑस्कर 2026 में गूंजी गुजराती सिनेमा की आवाज, चंदा पटेल ने रचा इतिहास, ‘Tera Mera Nata’ को मिला ग्लोबल मंच

ऑस्कर 2026 में गुजराती सिनेमा ने खास उपस्थिति दर्ज कराई, जब निर्माता चंदा पटेल ने WIFPA का प्रतिनिधित्व किया. यह उपलब्धि न सिर्फ व्यक्तिगत है, बल्कि क्षेत्रीय फिल्मों की बढ़ती वैश्विक पहचान को भी दर्शाती है. इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म ‘तेरा मेरा नाता’ का अंतरराष्ट्रीय प्रमोशन भी किया.

एकेडमी अवॉर्ड्स 2026 में इस बार भारतीय रीजनल सिनेमा की मौजूदगी खास चर्चा में रही. गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी प्रोड्यूसर चंदा पटेल ने इस ग्लोबल स्टेज तक पहुंचकर एक अहम उपलब्धि हासिल की. यह उपलब्धि सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि रीजनल सिनेमा के बढ़ते असर का संकेत भी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की भागीदारी भारतीय फिल्म मेकर्स के लिए नए मौके खोलती है.

WIFPA का रिप्रेजेंटेशन: ग्लोबल स्टेज पर भारतीय मेकर्स की मौजूदगी

चंदा पटेल ने इस मौके पर वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन किया. यह संगठन लंबे समय से भारतीय मेकर्स के हितों और फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए एक्टिव रोल निभा रहा है. उनकी मौजूदगी यह है कि भारतीय फिल्म संस्थाएं अब सिर्फ घरेलू स्तर तक लिमिटेड नहीं हैं, बल्कि वैश्विक सिनेमा संवाद का हिस्सा बन रही हैं. यह बदलाव भारतीय सामग्री की बढ़ती मांग और क्वालिटी को भी पूरा करता है.

‘तेरा मेरा नाता’ का अंतरराष्ट्रीय प्रमोशन

इस वैश्विक मंच का इस्तेमाल करते हुए चंदा पटेल ने अपनी आने वाली फिल्म तेरा मेरा नाता का भी प्रमोशन किया. फिल्म में सूरज कुमार मेन रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी भावनात्मक संबंधों पर आधारित बताई जा रही है. ऑस्कर जैसे प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा ने इसे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने में मदद की है, जो किसी भी क्षेत्रीय फिल्म के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है.

क्षेत्रीय सिनेमा के लिए क्यों अहम है यह उपलब्धि

फिल्म विश्लेषकों के अनुसार, क्षेत्रीय सिनेमा का वैश्विक मंच तक पहुंचे भारतीय फिल्म उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत है. इससे न केवल विविध कहानियों को पहचान मिलती है, बल्कि नए निवेश और सहयोग के रास्ते भी खुलते हैं. विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इस तरह की पहचान से क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में जगह बनाने का मौका मिलता है, जो लंबे समय में उद्योग को मजबूत बनाता है.

चंदा पटेल की भूमिका और उद्योग में योगदान

WIFPA की कार्यकारी समिति में सक्रिय सदस्य के रूप में चंदा पटेल कई अहम पहलों से जुड़ी रही हैं. उनका काम केवल फिल्म निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि उद्योग के आयामों को मजबूत करने की दिशा में भी रहा है. ऑस्कर में उनकी भागीदारी यह संकेत देती है कि भारतीय निर्माता अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं.

भारतीय सिनेमा की वैश्विक यात्रा का अगला पड़ाव

ऑस्कर जैसे मंच पर मौजूदगी किसी भी फिल्मकार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. चंदा पटेल की यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि पूरे गुजराती फिल्म समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है. यह घटना बताती है कि भारतीय सिनेमा, खासकर क्षेत्रीय सिनेमा, अब वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बना रहा है और आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी मजबूत हो सकती है.

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