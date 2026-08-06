The Traitors 2 Contestants: मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती.. करण के शो में कौन-कौन होंगे 'द ट्रेटर्स'? सीजन 2 की लिस्ट देखें

करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' के 21 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ गई है. मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती और मुनव्वर फारूकी जैसे 21 सितारे इस रियलिटी शो में शामिल होंगे. 13 अगस्त से इस शो की शुरुआत हो जाएगी.

सस्पेंस, रोमांच, रणनीति और धोखे की दुनिया पर आधारित लोकप्रिय रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन ओटीटी पर एक बार फिर धमाल मचाने को तैयार है. इस बहुप्रतीक्षित शो को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ही में एक शानदार और भव्य इवेंट के दौरान मेकर्स ने 'द ट्रेटर्स सीजन 2' के सभी 21 कंटेस्टेंट्स के नामों से पर्दा उठा दिया है. इस बार बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों से लेकर टीवी जगत के जाने-माने चेहरे, दमदार कॉमेडियन और पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि इस बार कौन-कौन से सितारे इस माइंड गेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

'द ट्रेटर्स' 2 में इन बड़े सितारों का जलवा देख सकेंगे आप

इस सीजन की स्टारकास्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो अपने रियलिटी शो के सफर और अभिनय के लिए पहले ही लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं.

मुनव्वर फारूकी

'लॉक अप' और 'बिग बॉस 17' जैसे बड़े रियलिटी शोज की ट्रॉफी अपने नाम करने वाले लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अब 'द ट्रेटर्स 2' में अपनी पैनी रणनीतियों से खेल को पलटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

रिया चक्रवर्ती

अपनी फिल्मों के अलावा एमटीवी 'रोडीज' में एक मजबूत गैंग लीडर के रूप में अपनी धाक जमाने वाली रिया चक्रवर्ती भी इस शो का अहम हिस्सा हैं, जिन्हें एक अलग अवतार में देखना दिलचस्प होगा.

मल्लिका शेरावत

बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेबाक अभिनेत्री मल्लिका शेरावत लंबे अरसे बाद किसी बड़े रियलिटी शो में वापसी कर रही हैं. उनकी मौजूदगी निश्चित तौर पर शो के भीतर के समीकरणों को और अधिक रोचक बनाएगी.

श्वेता तिवारी

टेलीविजन इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री और 'बिग बॉस 4' की विनर रह चुकी श्वेता तिवारी को रियलिटी शोज खेलने का लंबा तजुर्बा है. उनका शालीन अंदाज और मजबूत गेम-प्लान इस शो में देखने को मिलेगा.

दलीप ताहिल

सिल्वर स्क्रीन पर अपने दमदार खलनायक और संजीदा किरदारों से अमिट छाप छोड़ने वाले सीनियर एक्टर दलीप ताहिल अब भरोसे और धोखे के इस खेल में अपनी उम्र और अनुभव का सही इस्तेमाल करते दिखेंगे.

अभिषेक मल्हान

सोशल मीडिया की दुनिया के बेताज बादशाह और 'बिग बॉस ओटीटी 2' के रनर-अप रहे अभिषेक मल्हान भी इस शो में अपनी युवा ऊर्जा और तीखे दिमाग से कड़ा मुकाबला पेश करेंगे.

21 कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट

इन चुनिंदा सितारों के अलावा, इस सीजन में कई अन्य चर्चित हस्तियां भी अपनी किस्मत आजमाने आ रही हैं. 'द ट्रेटर्स 2' के कुल 21 कंटेस्टेंट्स की फाइनल सूची में प्रिशिता सिंह, साहिल सलाथिया, इक्का सिंह, कारन सिंह, आदित्य कुलश्रेष्ठ, ध्वनिमय मौफाकिर, अंश चोपड़ा, हरमन सिंघा, तान्या पुरी, रिदा थराना, शालिनी पासी, शहनील गिल और मशहूर शेफ रणवीर बराड़ जैसे नाम शामिल हैं.

कब और कहां देख सकेंगे शो?

यदि आप भी इस सस्पेंस से भरे रियलिटी शो का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इस सीजन की शूटिंग पहले ही राजस्थान के खूबसूरत जैसलमेर स्थित ऐतिहासिक सूर्यगढ़ पैलेस में पूरी की जा चुकी है. यह ब्लॉकबस्टर शो आगामी 13 अगस्त 2026 से अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर आधिकारिक तौर पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा. हर हफ्ते गुरुवार को रात 12 बजे इसका नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा.