The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

The Kerala Story 2 Trailer Out: 'द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड' का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें राजस्थान, एमपी और केरल की तीन लड़कियों की आपबीती दिखाई गई है. फिल्म 27 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.

The Kerala Story 2 Trailer Out: बहुप्रतीक्षित और विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' का दूसरा सीजन यानी 'द केरल स्टोरी 2– गोज बियॉन्ड' का ऑफिशियल ट्रेलर सामने आ चुका है. विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म पहले भाग की तुलना में अधिक डार्क और व्यापक कैनवास पर आधारित नजर आ रही है.

ट्रेलर की चौंकाने वाली शुरुआत

ट्रेलर की शुरुआत एक डरावनी चेतावनी के साथ होती है, जिसमें भारत के भविष्य को लेकर एक गंभीर दावा किया गया है. इसके बाद कहानी तीन अलग-अलग राज्यों के माध्यम से आगे बढ़ती है-

राजस्थान: यहां एक परिवार अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है. माता-पिता की बेबसी कहानी की गंभीरता को दर्शाती है.

मध्य प्रदेश: दूसरी कहानी एमपी की है, जहां एक युवती को प्रेम और शादी के जाल में फंसाकर उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है. यह हिस्सा धोखे और टूटे हुए भरोसे की डरावनी तस्वीर पेश करता है.

केरल: ट्रेलर का तीसरा हिस्सा वापस केरल ले जाता है, जहाँ एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान आस्था और निजी आजादी को लेकर तीखा टकराव दिखाया गया है.

स्टारकास्ट और निर्देशन

फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये तीनों अभिनेत्रियाँ उन लड़कियों का किरदार निभा रही हैं जिनकी जिंदगी प्यार के पीछे छिपे धर्मांतरण के एजेंडे के कारण पूरी तरह बदल जाती है. निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने इस फिल्म के जरिए पहचान और विश्वास की जंग को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है.

'द केरल स्टोरी 2' कब होगी रिलीज?

'द केरल स्टोरी' ने साल 2022 में अपनी बोल्ड कहानी से देश भर में बहस छेड़ दी थी. अब इसका सीक्वल 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म उन सच्चाइयों को उजागर करेगी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

