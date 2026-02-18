FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

The Kerala Story 2 Trailer Out: 'द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड' का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें राजस्थान, एमपी और केरल की तीन लड़कियों की आपबीती दिखाई गई है. फिल्म 27 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 18, 2026, 02:43 PM IST

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

The Kerala Story 2 Trailer Out: बहुप्रतीक्षित और विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' का दूसरा सीजन यानी 'द केरल स्टोरी 2– गोज बियॉन्ड' का ऑफिशियल ट्रेलर सामने आ चुका है. विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म पहले भाग की तुलना में अधिक डार्क और व्यापक कैनवास पर आधारित नजर आ रही है.

ट्रेलर की चौंकाने वाली शुरुआत

ट्रेलर की शुरुआत एक डरावनी चेतावनी के साथ होती है, जिसमें भारत के भविष्य को लेकर एक गंभीर दावा किया गया है. इसके बाद कहानी तीन अलग-अलग राज्यों के माध्यम से आगे बढ़ती है-
राजस्थान: यहां एक परिवार अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है. माता-पिता की बेबसी कहानी की गंभीरता को दर्शाती है.
मध्य प्रदेश: दूसरी कहानी एमपी की है, जहां एक युवती को प्रेम और शादी के जाल में फंसाकर उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है. यह हिस्सा धोखे और टूटे हुए भरोसे की डरावनी तस्वीर पेश करता है.
केरल: ट्रेलर का तीसरा हिस्सा वापस केरल ले जाता है, जहाँ एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान आस्था और निजी आजादी को लेकर तीखा टकराव दिखाया गया है.

स्टारकास्ट और निर्देशन

फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये तीनों अभिनेत्रियाँ उन लड़कियों का किरदार निभा रही हैं जिनकी जिंदगी प्यार के पीछे छिपे धर्मांतरण के एजेंडे के कारण पूरी तरह बदल जाती है. निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने इस फिल्म के जरिए पहचान और विश्वास की जंग को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है.

'द केरल स्टोरी 2' कब होगी रिलीज?

'द केरल स्टोरी' ने साल 2022 में अपनी बोल्ड कहानी से देश भर में बहस छेड़ दी थी. अब इसका सीक्वल 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म उन सच्चाइयों को उजागर करेगी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
MORE
Advertisement
धर्म
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
MORE
Advertisement