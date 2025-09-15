दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?
Kiku Sharda Parents Demise Story: 'द कपिल शर्मा शो' फेम कीकू शारदा इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे हैं. अब हाल ही में सबको हंसाने वाले इस कॉमेडियन एक्टर ने अपनी लाइफ के सबसे बड़े गम को साझा किया है.
Kiku Sharda Emotional Journey: 'द कपिल शर्मा शो' से प्रसिद्धी हासिल करने वाले कीकू शारदा अब रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे हैं. सबको अपनी बातों और एक्टिंग से हंसाने वाले कीकू दिखने में तो खुशमिजाज लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो असल जिंदगी में भी उतने हंसते-खेलते हैं. दरअसल, कॉमेडियन के जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूटा था, जब उन्हों अपने माता-पिता को खो दिया था. कीकू ने अपने इस दुख की कहानी को दर्शकों से शेयर करते हुए कहा कि मैंने आखिरी वक्त से पहले भी मां का कॉल नहीं उठाया था. इस बात का एक्टर को हमेशा रहता है. यही नहीं, मां के जाने के 45 दिनों के बाद कीकू ने अपने पिता को भी खो दिया था. इस पूरे किस्से के बारे में एक्टर ने हाल ही में खुलासा किया है.
शो में भावनात्मक चर्चा के दौरान कीकू शारदा ने अपने दिल का दर्द साझा करते हुए बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि वह अपनी मां के आखिरी फोन का जवाब नहीं दे पाए. उन्होंने कहा, "मैं अमेरिका में था और सोचा कि कल बात करूंगा, लेकिन अगली सुबह तक वह नहीं थीं."
उन्होंने भावुक होकर बताया कि मां के निधन के 45 दिन बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया. कीकू ने कहा कि उनके पिता मां के बिना नहीं रह पाए. अंत में, उन्होंने सभी से गुजारिश की कि अपने परिवार वालों के साथ रहें, उनसे बात करें और समय बिताएं, क्योंकि यह समय वापस नहीं आता है.
