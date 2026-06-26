प्यार और रिश्तों की सादगी का नाम है फिल्म तेरा मेरा नाता, जानिए क्यों खास है यह फिल्म

आज के दौर में जहां सिनेमा ग्लैमर की दौड़ में खोया है, चंदा पटेल की तेरा मेरा नाता एक सुखद बदलाव बनकर आई है. यह फिल्म प्यार, त्याग और पारिवारिक मूल्यों की ऐसी कहानी है जो दर्शकों के दिल को गहराई से छूती है.

फिल्म का नाम: तेरा मेरा नाता

निर्देशक: चंदा पटेल

प्रोडक्शन हाउस: सीपी प्रोडक्शन और ब्लू डायमंड प्रोडक्शन हाउस

मुख्य कलाकार: सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया, पंकज बेरी

संगीत: दुष्यंत दुबे

रिलीज की तारीख: 26 जून 2026

रेटिंग: 3.5/5 (★★★½)

आज के दौर में जब रोमांस को अक्सर महंगे लोकेशन और दिखावटीपन से तौला जाता है, तब कुछ फिल्में पर्दे पर उस मासूमियत को वापस लाती हैं जिसे हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं. चंदा पटेल के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा मेरा नाता इसी तरह का एक सुकून भरा अनुभव है. यह फिल्म सिर्फ गौरव और मिशा की प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उन मूल्यों और त्याग की गाथा है जो एक परिवार को जोड़े रखते हैं. एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो यह फिल्म दिखावे की संस्कृति के बीच एक ठंडी हवा के झोंके जैसी है, जो हमें याद दिलाती है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि साथ निभाने के जज्बे से बनते हैं.

रिश्तों की अहमियत और आज का दर्शक

फिल्म की पटकथा जिस तरह से प्यार और परिवार की जिम्मेदारियों को पिरोती है, वह आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत प्रासंगिक है. अक्सर हम अपनी निजी खुशियों के चक्कर में परिवार के उन धागों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें मुश्किल समय में थामे रखते हैं. फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी कहानी का जमीन से जुड़ा होना है. यह फिल्म उन लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी जो आज भी रिश्तों में ठहराव और विश्वास की तलाश में हैं. यह आपको न केवल भावुक करती है, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हम अपने अपनों को वह समय और सम्मान दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं.

अभिनय की गहराई और तालमेल

सूरज ने गौरव के किरदार को जिस सादगी के साथ जिया है, वह दर्शकों का दिल जीतने के लिए काफी है. उनके अभिनय में बनावटीपन का अभाव ही उन्हें प्रभावी बनाता है. उनके साथ अंबिका वाणी की केमिस्ट्री फिल्म को ताजगी देती है. यह जोड़ी स्क्रीन पर बहुत स्वाभाविक लगती है, जिससे कहानी में विश्वास पैदा होता है. वहीं, दीपिका चिखलिया और पंकज बेरी का अनुभव फिल्म के भावनात्मक वजन को बढ़ा देता है. मां के किरदार में दीपिका जी की संयमित अदायगी और पंकज बेरी का संजीदा अभिनय फिल्म को एक पारिवारिक गरिमा प्रदान करता है.

तकनीकी पक्ष और सिनेमेटोग्राफी

दुष्यंत दुबे का संगीत फिल्म के मिजाज के अनुकूल है. गाने कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, न कि उसे धीमा करते हैं. सिनेमेटोग्राफी में प्राकृतिक दृश्यों का इस्तेमाल फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है, जो इसकी सादगी को और भी निखारता है. निर्देशक के तौर पर चंदा पटेल का यह पहला प्रयास है, और उन्होंने यह साबित किया है कि अगर कहानी में दम हो, तो उसे भव्य सेट की जरूरत नहीं होती. फिल्म की गति दर्शकों को बांधे रखती है और इसका अंत एक सकारात्मक छाप छोड़ता है.

तेरा मेरा नाता उन दर्शकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सिनेमा में एक सार्थक संदेश ढूंढते हैं. यह फिल्म ग्लैमर के शोर-शराबे से दूर, भावनाओं की गहराई को तलाशती है. अगर आप अपने परिवार के साथ एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए, तो यह फिल्म निश्चित रूप से आपकी सूची में होनी चाहिए. यह फिल्म सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी अडिग रहे.

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