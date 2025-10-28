FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

The Family Man 3: जानें कब आएगा द फैमिली मैन सीजन 3, कैसे पर्दे पर जलवा बिखेरेंगे श्रीकांत तिवारी?

मनोज बाजपेयी स्टारर इस स्पाई ड्रामा का नया सीज़न जल्द ही रिलीज़ होने वाला है. निर्माताओं ने आखिरकार सीज़न 3 की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है. कहा जा रहा है कि श्रीकांत तिवारी 21 नवंबर, 2025 से आपकी स्क्रीन पर वापसी करेंगे.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 28, 2025, 07:25 PM IST

The Family Man 3: जानें कब आएगा द फैमिली मैन सीजन 3, कैसे पर्दे पर जलवा बिखेरेंगे श्रीकांत तिवारी?
'द फैमिली मैन' के फैंस कुर्सी की पेटी बांध लें! मनोज बाजपेयी स्टारर इस स्पाई ड्रामा का नया सीज़न जल्द ही रिलीज़ होने वाला है. निर्माताओं ने आखिरकार सीज़न 3 की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है. कहा जा रहा है कि श्रीकांत तिवारी 21 नवंबर, 2025 से आपकी स्क्रीन पर वापसी करेंगे. सीरीज के इस सीज़न को लेकर जो जानकारी बहार आई है उसके मुताबिक सीजन हास्य, एक्शन और भावनात्मक ड्रामा का मिश्रण पेश करता है, जो प्रशंसकों को भारत के पसंदीदा अंडरकवर एजेंट की दुनिया में और गहराई से ले जाएगा.

राज और डीके द्वारा निर्मित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सीरीज़ 'द फैमिली मैन' नए दांव, नई चुनौतियों और रोमांचक मिशनों के साथ वापसी के लिए तैयार है.

बता दें कि रिलीज़ की तारीख की घोषणा एक मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो के साथ हुई, जिसने प्रशंसकों को पिछले चार सालों में तिवारी परिवार में क्या-क्या हुआ, इसकी एक झलक दी.

प्रियामणि द्वारा अभिनीत सुचित्रा तिवारी दर्शकों को अपने परिवार के बारे में अपडेट करती नज़र आ रही हैं. वह बताती हैं कि उनकी बेटी धृति अब कॉलेज में है, जबकि उनके शरारती बेटे अथर्व ने बैले सीखना शुरू कर दिया है.

मज़ेदार पल तब आता है जब मनोज बाजपेयी द्वारा अभिनीत श्रीकांत तिवारी एक संगीत नोट दबाते और ज़ोर से "आआआआआ" की आवाज़ निकालते दिखाई देते हैं.  यह आवाज़ जल्द ही आसपास के सभी लोगों को, यहां  तक कि उनके सहयोगी तलपड़े (शारिब हाशमी) को भी परेशान कर देती है.

अंत में, श्रीकांत 'आ रहा हूं मैं' कहकर सस्पेंस खत्म करते हैं, जिसका अर्थ है 'मैं 21 नवंबर को आ रहा हूं.' यह अनोखा टीज़र शो के ख़ास लहजे को बखूबी दर्शाता है, जिसमें हंसी, कोलाहल और तनाव का मिश्रण है.

तमाम बड़ी जासूसी चुनौतियों के साथ लौट रहे हैं मनोज 

राज और डीके द्वारा निर्मित 'द फैमिली मैन' सीज़न 3 अब तक का सबसे बड़ा सीज़न होने की उम्मीद है. मनोज बाजपेयी अभिनीत श्रीकांत तिवारी एक बार फिर अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों और एक अंडरकवर एजेंट के रूप में अपनी ज़िंदगी के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नज़र आएंगे.

इस बार, मिशन ज़्यादा मुश्किल है, दांव ज़्यादा हैं, और ख़तरे पहले से कहीं ज़्यादा निजी हैं.

और अधिक धमाकेदार एक्शन का वादा करते हैं राज और डीके

सीरीज़ के निर्माता, राज और डीके, ने उन प्रशंसकों के प्रति अपना उत्साह और आभार व्यक्त किया जिन्होंने वर्षों से इस शो का समर्थन किया है.

इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में, दर्शकों ने 'द फैमिली मैन' को जो प्यार और प्रशंसा दी है, वह वाकई अद्भुत है. हम जानते हैं कि दर्शकों ने धैर्य बनाए रखा है, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह इंतज़ार सार्थक हो. 

उन्होंने यह भी बताया कि इस सीज़न में और भी ज़्यादा धमाकेदार एक्शन, एक मनोरंजक कहानी, दमदार अभिनय और एक बेहतरीन, रोमांचक अनुभव के साथ दर्शकों का उत्साह बढ़ाया गया है.'

नए सीजन में दिखेंगे तमाम नए चेहरे 

नए सीज़न में नए और वापसी कर रहे कलाकारों का एक रोमांचक मिश्रण है. जयदीप अहलावत रुक्मा के रूप में शो में शामिल हुए हैं, और निमरत कौर मीरा के रूप में, दोनों ने कहानी में नई ऊर्जा का संचार किया है.

इनके साथ, सुचित्रा तिवारी के रूप में प्रियामणि, जेके तलपड़े के रूप में शारिब हाशमी, धृति तिवारी के रूप में अश्लेषा ठाकुर, अथर्व तिवारी के रूप में वेदांत सिन्हा, ज़ोया के रूप में श्रेया धनवंतरी और सलोनी के रूप में गुल पनाग भी इस सीजन को और रोमांचक बनाने वाले हैं.

