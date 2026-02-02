दोस्त की मौत ने बदल दिया इस एक्टर की ज़िंदगी का मकसद, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए चला दी एक अनोखी मुहीम

एक सड़क हादसे में दोस्त को खोने का दर्द किसी को भीतर तक तोड़ देता है, लेकिन कुछ लोग इसी दर्द को बदलाव की ताकत बना लेते हैं. अभिनेता आकाश सिंह राजपूत ने निजी त्रासदी को समाजसेवा में बदला और सड़क सुरक्षा को लेकर ऐसा कदम उठाया, जिसने हजारों जिंदगियों को छू लिया.

मध्य प्रदेश की सड़कों पर 2023 में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला था. कहीं ट्रैफिक सिग्नल पर, कहीं हाईवे किनारे और कहीं शहर की तंग गलियों में हजारों दोपहिया वाहन चालकों के हाथों में अचानक हेलमेट दिखाई देने लगे. यह कोई सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि एक निजी संकल्प का नतीजा था, जिसे अंजाम दे रहे थे अभिनेता और गायक आकाश सिंह राजपूत.

आकाश को आमतौर पर लोग बुंदेली भाषा की पहली वेब सीरीज से जोड़कर देखते हैं या एक उभरते कलाकार के रूप में पहचानते हैं. लेकिन उनकी पहचान का एक दूसरा पक्ष भी है, जो कैमरे की चमक से दूर समाज की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है.

हादसा जिसने सोच बदल दी

साल 2023 आकाश के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक गहरा जख्म बनकर आया. एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपना बेहद करीबी दोस्त खो दिया. यह हादसा उनके लिए केवल निजी दुख नहीं था, बल्कि एक सवाल भी छोड़ गया कि क्या यह मौत रोकी जा सकती थी? आकाश खुद मानते हैं कि उस घटना ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया. दोस्त की असमय मौत के बाद उन्होंने शोक को मौन में नहीं बदला, बल्कि उसे एक सामाजिक पहल में ढालने का फैसला किया.

जब संवेदना बनी अभियान

आकाश ने महसूस किया कि सड़क हादसों में दोपहिया वाहन चालकों की मौत का बड़ा कारण हेलमेट न पहनना और यातायात नियमों की अनदेखी है. इसी सोच से जन्म हुआ एक सड़क सुरक्षा अभियान का, जिसका उद्देश्य सिर्फ समझाना नहीं, बल्कि सीधा समाधान देना था.

इस अभियान के तहत आकाश ने करीब 50,000 दोपहिया वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट वितरित किए. यह पहल किसी एक शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अलग-अलग इलाकों में चरणबद्ध तरीके से चलाई गई.

ग्लैमर से अलग, ज़मीन से जुड़ा काम

आकाश सिंह राजपूत पहले से ही अपने युवा शक्ति संगठन के माध्यम से युवाओं और समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं. क्रिकेट टूर्नामेंट से लेकर सामाजिक जागरूकता अभियानों तक, उनका जुड़ाव लगातार दिखता रहा है.

सर्दियों में सड़क किनारे रहने वालों के लिए कंबल, भोजन और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करना भी उनकी नियमित गतिविधियों में शामिल रहा है. लेकिन हेलमेट वितरण अभियान इसलिए अलग रहा, क्योंकि इसमें भावनात्मक पीड़ा, सामाजिक ज़िम्मेदारी और व्यावहारिक समाधान , तीनों एक साथ नजर आए.

“मुझे पता है लोग क्या सोचते हैं”

एक वरिष्ठ नेता के पुत्र होने के कारण आकाश यह भी जानते हैं कि लोग उनकी पहल को संदेह की नज़र से देख सकते हैं. लेकिन उनका कहना साफ है- अभिनय और गायन उनका पेशा है, पर समाज के प्रति जवाबदेही उनका धर्म.

उनके लिए यह अभियान न तो राजनीतिक लाभ का साधन था और न ही प्रचार का माध्यम, बल्कि एक ऐसा प्रयास था, जो शायद किसी और परिवार को वैसा दुख न झेलना पड़े, जैसा उन्होंने खुद झेला.

एक सवाल जो अब भी ज़िंदा है

क्या अगर समय पर हेलमेट पहन लिया जाता, तो कुछ ज़िंदगियाँ बच सकती थीं? आकाश का अभियान इसी सवाल का शांत, लेकिन ठोस जवाब है. यह कहानी किसी सेलिब्रिटी की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने निजी दर्द को सार्वजनिक भलाई में बदल दिया और यही इसे एक खबर से ज्यादा, एक मानवीय कथा बना देता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से