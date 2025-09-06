Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!
Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
Shardiya Navratri 2025: कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें डेट, घटस्थापना मुहूर्त, तिथियां
Shilpa Shetty Net Worth: एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?
Chandra Grahan Sutak Time: कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें
The Bengal Files Box Office Day 1: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ के सामने फीकी पड़ी ‘द बंगाल फाइल्स’, ओपनिंग कलेक्शन रहा बहुत कम
गणपति विसर्जन के दिन 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार
Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना
पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी
एंटरटेनमेंट
बॉलीवुड की सुपरएक्शन मूवी “बागी 4” और “द बंगाल फाइल्स” से दर्शकों को काफ़ी उम्मीद थी जहां “बागी 4” दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरी है. द बंगाल फाइल्स” का पहला दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पहले दिन बागी 4 के सामने कुछ नहीं है. आइए जानते है पूरी खबर
बॉलीवुड की सुपरएक्शन मूवी “बागी 4” और “द बंगाल फाइल्स” से दर्शकों को काफ़ी उम्मीद थी जहां “बागी 4” दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरी है जिसका पता बागी 4 के पहले दिन के कलेक्शन से साफ़ हो गया है. द बंगाल फाइल्स” का पहला दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पहले दिन बागी 4 के सामने कुछ नहीं है. जहां ‘बागी 4’ ने पहले दिन लगभग 12 करोड़ रुपये की धमाकेदार कमाई की, वहीं ‘द बंगाल फाइल्स’ बॉक्स ऑफिस पर ठंडी शुरुआत करते हुए सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये के आसपास ही कलेक्शन कर पाई. “द बंगाल फाइल्स” की ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बागी 4 की ओपनिंग की वजह से कम रहे गई .
बॉलीवुड की मूवी द बंगाल फाइल्स’ की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत कमजोर रही है जिसका कारण सीधा-सीधा हाई बजट और स्टार-पॉवर वाली फ़िल्म “बागी 4” की ओपनिंग से है . फ़िल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ की कमाई की जो बागी 4 की 12 करोड़ की फ़्ले दिन की कमाई के आगे कुछ भी नहीं है . थिएटर्स में दर्शकों में उत्तार चढ़ाव दिखने को मिला है . सुबह सिर्फ़ 15.08% वही दोपहर में देखा जाए तो 18.58% शाम और रात के शो में देखा जाए तो लगभग कुल मिला कर 51.28% ही लोगे देखने को मिले .
फिल्म की रिलीज़ को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए, खासकर पश्चिम बंगाल में। कोलकाता में रिलीज़ के समय फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखाया गया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता के किसी भी मूवी थिएटर में द बंगाल फाइल्स को नहीं दिखाया जाएगा. फ़िल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने साफ़ कहा कि थिएटर ओनर्स को फ़िल्म ना दिखाने पर दबाव डाला गया है.
“द बंगाल फाइल्स” एक रीयल कहानी है, जो बंगाल में हुई सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर बनाई गई है. हालांकि कहानी दमदार है, लेकिन फिल्म की स्टारकास्ट में बड़े नामों की कमी साफ झलकती है. यही वजह है कि दर्शकों को थिएटर तक खींचने में फिल्म नाकामयाब रही.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.