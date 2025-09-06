The Bengal Files Box Office Day 1: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ के सामने फीकी पड़ी ‘द बंगाल फाइल्स’, ओपनिंग कलेक्शन रहा बहुत कम

बॉलीवुड की सुपरएक्शन मूवी “बागी 4” और “द बंगाल फाइल्स” से दर्शकों को काफ़ी उम्मीद थी जहां “बागी 4” दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरी है. द बंगाल फाइल्स” का पहला दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पहले दिन बागी 4 के सामने कुछ नहीं है. आइए जानते है पूरी खबर

बॉलीवुड की सुपरएक्शन मूवी “बागी 4” और “द बंगाल फाइल्स” से दर्शकों को काफ़ी उम्मीद थी जहां “बागी 4” दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरी है जिसका पता बागी 4 के पहले दिन के कलेक्शन से साफ़ हो गया है. द बंगाल फाइल्स” का पहला दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पहले दिन बागी 4 के सामने कुछ नहीं है. जहां ‘बागी 4’ ने पहले दिन लगभग 12 करोड़ रुपये की धमाकेदार कमाई की, वहीं ‘द बंगाल फाइल्स’ बॉक्स ऑफिस पर ठंडी शुरुआत करते हुए सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये के आसपास ही कलेक्शन कर पाई. “द बंगाल फाइल्स” की ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बागी 4 की ओपनिंग की वजह से कम रहे गई .

कितनी कमाई की पहले दिन “द बंगाल फाइल्स” ने ?

बॉलीवुड की मूवी द बंगाल फाइल्स’ की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत कमजोर रही है जिसका कारण सीधा-सीधा हाई बजट और स्टार-पॉवर वाली फ़िल्म “बागी 4” की ओपनिंग से है . फ़िल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ की कमाई की जो बागी 4 की 12 करोड़ की फ़्ले दिन की कमाई के आगे कुछ भी नहीं है . थिएटर्स में दर्शकों में उत्तार चढ़ाव दिखने को मिला है . सुबह सिर्फ़ 15.08% वही दोपहर में देखा जाए तो 18.58% शाम और रात के शो में देखा जाए तो लगभग कुल मिला कर 51.28% ही लोगे देखने को मिले .

‘द बंगाल फाइल्स’ टकराव

फिल्म की रिलीज़ को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए, खासकर पश्चिम बंगाल में। कोलकाता में रिलीज़ के समय फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखाया गया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता के किसी भी मूवी थिएटर में द बंगाल फाइल्स को नहीं दिखाया जाएगा. फ़िल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने साफ़ कहा कि थिएटर ओनर्स को फ़िल्म ना दिखाने पर दबाव डाला गया है.

कहानी और स्टारकास्ट का असर

“द बंगाल फाइल्स” एक रीयल कहानी है, जो बंगाल में हुई सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर बनाई गई है. हालांकि कहानी दमदार है, लेकिन फिल्म की स्टारकास्ट में बड़े नामों की कमी साफ झलकती है. यही वजह है कि दर्शकों को थिएटर तक खींचने में फिल्म नाकामयाब रही.

