क्या थी काजोल की 26साल पुरानी वो जिद, जिसके लिए अजय देवगन को माननी पड़ी थी शर्त? ऐसे शादी के लिए राजी हुई थीं एक्ट्रेस

Kajol and Ajay Devgn Love Story: बॉलीवुड के पावर कपल अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है. जानिए वह 26 साल पुराना किस्सा जब काजोल की अनोखी शर्त के आगे अजय झुक गए.

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अक्सर रिश्तों के टूटने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अजय देवगन और काजोल की जोड़ी पिछले 26 वर्षों से मजबूती से एक-दूसरे का साथ निभा रही है. उनका रिश्ता न केवल प्यार की मिसाल है, बल्कि आपसी समझ और सम्मान का बेहतरीन उदाहरण भी है.

अजय संग शादी से पहले कैसी शर्त रखी थीं काजोल?

यह किस्सा साल 1998 का है, जब दोनों फिल्म 'प्यार तो होना ही था' की शूटिंग में व्यस्त थे. इसी दौरान अजय देवगन ने काजोल को शादी के लिए प्रपोज किया. काजोल उस समय अपने करियर के चरम पर थीं, इसलिए उन्होंने अजय के सामने एक अनोखी शर्त रखी. काजोल का मानना था कि शादी के बाद भी उनका करियर वैसा ही बना रहना चाहिए जैसा वह चाहती हैं और अजय ने उनकी इस शर्त को पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार किया.

कैसा है स्टार कपल का करियर और निजी जीवन?

अजय और काजोल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका वैवाहिक जीवन कभी भी उनके प्रोफेशनल करियर में बाधा नहीं बनेगा. काजोल अपनी चुलबुली और बेबाक शख्सियत के लिए जानी जाती हैं, जबकि अजय शांत और संजीदा स्वभाव के हैं. अजय ने न केवल काजोल की शर्तों का सम्मान किया, बल्कि उनकी आजादी को भी हमेशा सराहा.

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अपोजिट अट्रैक्शन की ताकत

कहा जाता है कि 'विपरीत स्वभाव वाले लोग एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं', और यही इस पावर कपल के मामले में भी सच साबित हुआ. काजोल की आज़ादी और अजय का धैर्य ही उनके 26 साल लंबे और सफल रिश्ते की नींव बना. आज यह जोड़ी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो यह मानते हैं कि सही पार्टनर के साथ हर समझौता आसान हो जाता है.

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