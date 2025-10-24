बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल

Thamma Vs Ek Deewane ki Deewaniyat Movie Collection: आयुष्मान खुराना की 'थम्मा' ने तीसरे दिन ₹12.50 करोड़ और कुल ₹55.10 करोड़ (भारत) कमाए, जबकि 'एक दीवाने की दीवानगी' ने तीसरे दिन ₹6 करोड़ और कुल ₹22.75 करोड़ का कलेक्शन किया. वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी 'थम्मा' आगे है.

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत 'थम्मा' और हर्षवर्धन राणे व सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानगी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं. बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर जारी है, लेकिन कमाई के मामले में 'थम्मा' ने अपनी पकड़ अभी भी मजबूत रखी है. आइए जानते हैं कि इन तीन दिनों में दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

'थम्मा' की दमदार कमाई

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थम्मा' ने लगातार तीसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन किया है. Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, 'थम्मा' ने तीसरे दिन ₹12.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ, फिल्म ने भारत में अब तक कुल ₹55.10 करोड़ रुपये का दमदार कारोबार किया है. तीसरे दिन फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 19.38% रही. नाइट शो (25.14%) और इवनिंग शो (25.52%) में दर्शकों की भीड़ अच्छी रही.

'एक दीवाने की दीवानगी' का कलेक्शन

वहीं दूसरी ओर, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानगी' भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए है. फिल्म ने तीसरे दिन ₹6 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की है. मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल ₹22.75 करोड़ का व्यापार किया है. इसकी कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 25.14% रही, जो मुख्य रूप से इवनिंग (30.89%) और नाइट शो (31.98%) के कारण बढ़ी.

दोनों फिल्मों के वर्ल्डवाइड कलेक्श

दोनों फिल्मों के घरेलू कलेक्शन के साथ-साथ उनके वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े भी उत्साहजनक हैं.

फिल्म का नाम तीन दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन थम्मा (Thamma) ₹69.5 करोड़ रुपये एक दीवाने की दीवानगी (Ek Deewane Ki Deewaniyat) ₹28 करोड़ रुपये

वर्ल्डवाइड कमाई में भी 'थम्मा' ने बड़ी बढ़त हासिल की है, जिससे यह साफ है कि दिवाली वीकेंड पर आयुष्मान-रश्मिका की जोड़ी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है.

