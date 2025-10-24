FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल

ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं

कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि 

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत

Chhath Puja 2025: छठ पर छठी मैया की पूजा क्यों होती है, सूर्य देव से क्या हैं उनका संबंध?

महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में क्यों है?

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन

ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल

बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं

ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं

कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि 

कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल

Thamma Vs Ek Deewane ki Deewaniyat Movie Collection: आयुष्मान खुराना की 'थम्मा' ने तीसरे दिन ₹12.50 करोड़ और कुल ₹55.10 करोड़ (भारत) कमाए, जबकि 'एक दीवाने की दीवानगी' ने तीसरे दिन ₹6 करोड़ और कुल ₹22.75 करोड़ का कलेक्शन किया. वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी 'थम्मा' आगे है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 24, 2025, 08:33 AM IST

बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत 'थम्मा' और हर्षवर्धन राणे व सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानगी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं. बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर जारी है, लेकिन कमाई के मामले में 'थम्मा' ने अपनी पकड़ अभी भी मजबूत रखी है. आइए जानते हैं कि इन तीन दिनों में दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

'थम्मा' की दमदार कमाई

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थम्मा' ने लगातार तीसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन किया है. Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, 'थम्मा' ने तीसरे दिन ₹12.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ, फिल्म ने भारत में अब तक कुल ₹55.10 करोड़ रुपये का दमदार कारोबार किया है. तीसरे दिन फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 19.38% रही. नाइट शो (25.14%) और इवनिंग शो (25.52%) में दर्शकों की भीड़ अच्छी रही.

'एक दीवाने की दीवानगी' का कलेक्शन

वहीं दूसरी ओर, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानगी' भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए है. फिल्म ने तीसरे दिन ₹6 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की है. मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल ₹22.75 करोड़ का व्यापार किया है. इसकी कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 25.14% रही, जो मुख्य रूप से इवनिंग (30.89%) और नाइट शो (31.98%) के कारण बढ़ी. 

दोनों फिल्मों के वर्ल्डवाइड कलेक्श

दोनों फिल्मों के घरेलू कलेक्शन के साथ-साथ उनके वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े भी उत्साहजनक हैं.

 फिल्म का नाम तीन दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
थम्मा (Thamma) ₹69.5 करोड़ रुपये
एक दीवाने की दीवानगी (Ek Deewane Ki Deewaniyat)  ₹28 करोड़ रुपये

वर्ल्डवाइड कमाई में भी 'थम्मा' ने बड़ी बढ़त हासिल की है, जिससे यह साफ है कि दिवाली वीकेंड पर आयुष्मान-रश्मिका की जोड़ी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं
ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं
कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि 
कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि
ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं
ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं
अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!
अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE