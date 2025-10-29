FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Thamma Box Office Collection: ‘थामा’ ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग

Thamma Box Office Collection Day 8: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' ने रिलीज के 8वें दिन ₹5.50 करोड़ कमाकर ₹101.1 करोड़ के साथ 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹138.4 करोड़ पहुँच गया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 29, 2025, 03:24 PM IST

Thamma Box Office Collection: ‘थामा’ ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही ₹24 करोड़ की शानदार ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी. कमाई की रफ़्तार धीमी होने के बावजूद, फिल्म ने महज़ 8 दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. अब फिल्म के आठवें दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं.आइए जानते हैं आठवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ ही इसका वर्ल्डवाइड बिज़नेस कैसा रहा.

आठवें दिन की शानदार कमाई

सैकनिल्क.कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'थामा' ने अब तक ₹101.1 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई अपने नाम कर ली है. फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो गए हैं. छठे दिन के बाद से फिल्म की कमाई में गिरावट जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद इसने 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह बना ली है. आठवें दिन फिल्म ने ₹5.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. अगर फिल्म की ऑक्यूपेंसी की बात करें, तो यह नाइट शो में सबसे अधिक 29.59% रही, जबकि मॉर्निंग शो में यह 7.87% थी.

फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की यह फिल्म न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनियाभर में भी शानदार कमाई कर रही है. सैकनिल्क.कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अब तक वर्ल्डवाइड ₹138.4 करोड़ का ग्रॉस बिज़नेस किया है. इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹121.25 करोड़ रहा. ओवरसीज (विदेशों) में इसने ₹17.15 करोड़ रुपये की कमाई की. वर्ल्डवाइड 150 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए फिल्म को अभी करीब ₹11.6 करोड़ रुपये और कमाने की जरूरत है, जो वीकेंड में आसानी से पूरा होने की उम्मीद है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

