शाहरुख-सलमान-प्रभास को पछाड़ थलपति विजय बने देश के हाइएस्ट पेड एक्टर? जानें 'जन नायकन' के लिए कितनी मिली फीस

थलपति विजय अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' के लिए भारी फीस लेकर भारत के सबसे महंगे अभिनेता बन गए हैं. यह उनके फिल्मी करियर का अंतिम प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने मोटी रकम लेकर शाहरुख खान, सलमान खान और प्रभाष को भी पीछे छोड़ दिया है.

साउथ सिनेमा के "थलाइवा" के बाद अब "थलपति" विजय ने पारिश्रमिक के मामले में एक ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने पूरे भारतीय फिल्म उद्योग को चौंका दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय अपनी आगामी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) के लिए करीब 275 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. इस आंकड़े के साथ उन्होंने शाहरुख खान, प्रभास और रजनीकांत जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म 'जन नायकन' और ऐतिहासिक फीस

एच. विनोथ के निर्देशन में बन रही 'जन नायकन' थलपति विजय के करियर की 69वीं और आखिरी फिल्म है. इस फिल्म के लिए विजय को मिली ₹275 करोड़ की राशि किसी भी भारतीय अभिनेता को एक फिल्म के लिए दी गई अब तक की सबसे बड़ी निश्चित फीस बताई जा रही है. खास बात यह है कि विजय ने फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी के बजाय एकमुश्त बड़ी रकम का विकल्प चुना है.

राजनीति में प्रवेश और फिल्मों से विदाई

विजय ने फरवरी 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के गठन के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय छोड़ देंगे. 'जन नायकन' उनके प्रशंसकों के लिए एक भावनात्मक विदाई है, जिसे 9 जनवरी 2026 को पोंगल के अवसर पर रिलीज करने की तैयारी है.

फिल्म की स्टारकास्ट और भव्यता

इस पॉलिटिकल एक्शन-थ्रिलर में विजय एक दमदार पुलिस अधिकारी 'वेत्री' की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म की स्टारकास्ट बेहद प्रभावशाली है-

बॉबी देओल: फिल्म में मुख्य खलनायक के रूप में.

पूजा हेगड़े: फिल्म की मुख्य अभिनेत्री.

ममिता बैजू और प्रियामणि: अहम भूमिकाओं में.

संगीत: अनिरुद्ध रविचंदर का धमाकेदार संगीत.

बॉक्स ऑफिस पर प्रभाव

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आएगी. फिल्म का बजट करीब ₹300 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है. विजय की लोकप्रियता और यह उनकी अंतिम फिल्म होने का फैक्टर, इसे ₹1000 करोड़ के क्लब में शामिल करने की क्षमता रखता है. तमिलनाडु में विजय की फिल्में अकेले सिनेमाघरों के कुल राजस्व का 20-23% हिस्सा कवर करती हैं.

