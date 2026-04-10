FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'जन नायकन' पर टूटा दुखों का पहाड़; रिलीज से पहले ही 5 मिनट का फुटेज लीक, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

'जन नायकन' पर टूटा दुखों का पहाड़; रिलीज से पहले ही 5 मिनट का फुटेज लीक, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप!

Conva Lexa Meaning: 11 दिन इस इटालियन मंत्र का करें जाप, पैसों से भर जाएगा पर्स और तिजोरी! जानें  इसका अर्थ और जाप का तरीका

11 दिन इस इटालियन मंत्र का करें जाप, पैसों से भर जाएगा पर्स और तिजोरी! जानें इसका अर्थ और जाप का तरीका

कौन हैं कर्नल श्रीकांत पुरोहित? मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा नाम, 9 साल जेल में रहे, अब सेना ने बनाया ब्रिगेडियर

कौन हैं कर्नल श्रीकांत पुरोहित? मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा नाम, 9 साल जेल में रहे, अब सेना ने बनाया ब्रिगेडियर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कैसे पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे? कभी एक-दूसरे की कार्बन कॉपी तो कभी क्यों नहीं मिलतीं शक्लें, समझें ट्विन्स का पूरा साइंस

कैसे पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे? कभी एक-दूसरे की कार्बन कॉपी तो कभी क्यों नहीं मिलतीं शक्लें, समझें ट्विन्स का पूरा साइंस

Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल

इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल

Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना

इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'जन नायकन' पर टूटा दुखों का पहाड़; रिलीज से पहले ही 5 मिनट का फुटेज लीक, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

रिलीज की राह देख रही थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का 5 मिनट का फुटेज ऑनलाइन लीक हो गया है. नाराज प्रशंसकों ने लीक करने वालों के खिलाफ सख्त साइबर कार्रवाई की मांग की है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Apr 10, 2026, 01:22 PM IST

'जन नायकन' पर टूटा दुखों का पहाड़; रिलीज से पहले ही 5 मिनट का फुटेज लीक, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

Jana Nayagan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    तमिल सुपरस्टार और 'तमिलगा वेट्री कजगम' के प्रमुख थलपति विजय के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनकी फिल्म 'जन नायकन', जिसे विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, एक बड़े 'पाइरेसी कांड' का शिकार हो गई है. फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) से हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले ही इसके करीब 5 मिनट 31 सेकंड का मुख्य फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

    क्या है लीक हुए वीडियो में?

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर), रेडिट और इंस्टाग्राम पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि इसे किसी टेस्ट-स्क्रीनिंग के दौरान चोरी-छिपे रिकॉर्ड किया गया है. वायरल क्लिप में विजय का ग्रैंड इंट्रोडक्शन शॉट, धमाकेदार फाइट सीक्वेंस और फिल्म का टाइटल कार्ड साफ नजर आ रहा है. कुछ यूजर्स का तो यहाँ तक दावा है कि फिल्म का सुपरहिट गाना 'थलपति कचेरी' और कुछ सरप्राइज कैमियो भी लीक हो चुके हैं.

    प्रशंसकों का फूटा गुस्सा

    इस घटना के बाद विजय के प्रशंसकों में भारी आक्रोश है. प्रशंसक समूहों ने सोशल मीडिया पर उन सभी अकाउंट्स के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है जो इन क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं. 'एक्टर विजय टीम' नाम के फैन पेज ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कंटेंट लीक करने वालों के खिलाफ साइबर सेल में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है और दोषियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है. प्रशंसकों का मानना है कि यह फिल्म की सफलता को प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश है.

    रिलीज में देरी और राजनीतिक विवाद

    एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और मामिता बैजू जैसे बड़े कलाकार हैं. मूल रूप से इसे पोंगल के अवसर पर रिलीज होना था, लेकिन कानूनी और तकनीकी अड़चनों के कारण इसकी रिलीज बार-बार टल रही है. विजय ने पहले भी आरोप लगाया है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण सत्ताधारी दल उनकी फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए 'षड्यंत्र' रच रहे हैं.
    फिलहाल, प्रोडक्शन हाउस 'केवीएन प्रोडक्शंस' ने इस लीक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन फिल्म के लीक होने से मेकर्स को भारी व्यावसायिक नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    कैसे पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे? कभी एक-दूसरे की कार्बन कॉपी तो कभी क्यों नहीं मिलतीं शक्लें, समझें ट्विन्स का पूरा साइंस
    कैसे पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे? कभी एक-दूसरे की कार्बन कॉपी तो कभी क्यों नहीं मिलतीं शक्लें, समझें ट्विन्स का पूरा साइंस
    Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
    इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
    Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
    इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
    क्या दूसरे ऑफिस की महिला से बदसलूकी पर भी आप पर लग सकता है POSH? जानिए कानून क्या कहता है
    क्या दूसरे ऑफिस की महिला से बदसलूकी पर भी आप पर लग सकता है POSH? जानिए कानून क्या कहता है
    दुनिया की वो झील जो समुद्र के ऊपर तैरती है, तस्वीरें देख आंखों पर नहीं होगा भरोसा
    दुनिया की वो झील जो समुद्र के ऊपर तैरती है, तस्वीरें देख आंखों पर नहीं होगा भरोसा
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
    मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
    Numerology: इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
    इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
    Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व
    कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व
    Horoscope 9 April 2026: सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    Numerology: इन तारीखों पर जन्मे हैं तो व्हिस्की-रम से कर लें तौबा, वरना ये शक्तिशाली ग्रह बर्बादी का खोल देंगे रास्ता
    इन तारीखों पर जन्मे हैं तो व्हिस्की-रम से कर लें तौबा, वरना ये शक्तिशाली ग्रह बर्बादी का खोल देंगे रास्ता
    MORE
    Advertisement