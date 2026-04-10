'जन नायकन' पर टूटा दुखों का पहाड़; रिलीज से पहले ही 5 मिनट का फुटेज लीक, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप!

रिलीज की राह देख रही थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का 5 मिनट का फुटेज ऑनलाइन लीक हो गया है. नाराज प्रशंसकों ने लीक करने वालों के खिलाफ सख्त साइबर कार्रवाई की मांग की है.

तमिल सुपरस्टार और 'तमिलगा वेट्री कजगम' के प्रमुख थलपति विजय के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनकी फिल्म 'जन नायकन', जिसे विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, एक बड़े 'पाइरेसी कांड' का शिकार हो गई है. फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) से हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले ही इसके करीब 5 मिनट 31 सेकंड का मुख्य फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

क्या है लीक हुए वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर), रेडिट और इंस्टाग्राम पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि इसे किसी टेस्ट-स्क्रीनिंग के दौरान चोरी-छिपे रिकॉर्ड किया गया है. वायरल क्लिप में विजय का ग्रैंड इंट्रोडक्शन शॉट, धमाकेदार फाइट सीक्वेंस और फिल्म का टाइटल कार्ड साफ नजर आ रहा है. कुछ यूजर्स का तो यहाँ तक दावा है कि फिल्म का सुपरहिट गाना 'थलपति कचेरी' और कुछ सरप्राइज कैमियो भी लीक हो चुके हैं.

प्रशंसकों का फूटा गुस्सा

इस घटना के बाद विजय के प्रशंसकों में भारी आक्रोश है. प्रशंसक समूहों ने सोशल मीडिया पर उन सभी अकाउंट्स के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है जो इन क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं. 'एक्टर विजय टीम' नाम के फैन पेज ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कंटेंट लीक करने वालों के खिलाफ साइबर सेल में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है और दोषियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है. प्रशंसकों का मानना है कि यह फिल्म की सफलता को प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश है.

रिलीज में देरी और राजनीतिक विवाद

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और मामिता बैजू जैसे बड़े कलाकार हैं. मूल रूप से इसे पोंगल के अवसर पर रिलीज होना था, लेकिन कानूनी और तकनीकी अड़चनों के कारण इसकी रिलीज बार-बार टल रही है. विजय ने पहले भी आरोप लगाया है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण सत्ताधारी दल उनकी फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए 'षड्यंत्र' रच रहे हैं.

फिलहाल, प्रोडक्शन हाउस 'केवीएन प्रोडक्शंस' ने इस लीक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन फिल्म के लीक होने से मेकर्स को भारी व्यावसायिक नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है.

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