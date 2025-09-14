अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क जल्दी ठीक हो जाओ

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके दोस्त और टीवी अभिनेता समर्थ जुरेल ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें विक्की अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके हाथ में चोट लगी है.

टेलीविजन के पावर कपल, अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और व्यवसायी विक्की जैन, सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार एक चिंताजनक वजह से. विक्की जैन, जिन्हें प्रशंसक प्यार से 'टीवी का दामाद' कहते हैं, कथित तौर पर हाथ में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विक्की जैन हाथ में चोट के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. परेशान अंकिता लोखंडे अपने पति के बगल में किसी सहारे की तरह बैठी दिखाई दे रही हैं. उनके अभिनेता मित्र समर्थ जुरेल ने भी विक्की के स्वास्थ्य से जुड़ी एक अपडेट साझा की.

समर्थ जुरेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें विक्की जैन अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल के कपड़े पहने हुए हैं और उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ दिख रहा है. अभिनेता ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बड़े भाई जल्दी ठीक हो जाओ मेरे टोनी स्टार्क." समर्थ की इंस्टाग्राम स्टोरी और वायरल वीडियो ने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है.



वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कई नेटिज़न्स ने विक्की जैन के लिए शुभकामनाएँ दीं. एक सोशल मीडिया यूज़र ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "ये क्या हुआ, कैसे हुआ." एक और यूज़र ने कहा, "जल्दी ठीक हो जाओ." एक तीसरे फैन ने कहा, "अब जल्दी ठीक हो जाओ." अंकिता के एक फैन ने कहा, "उनके पार्टनर के लिए प्रार्थना करो." एक अन्य ने लिखा, "जल्दी ठीक हो जाओ विक्की भैया, भगवान आपका भला करे."



अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने अपने अटूट रिश्ते से दर्शकों का दिल जीत लिया है और साबित कर दिया है कि उनका रिश्ता सिर्फ़ एक सार्वजनिक तमाशा नहीं है. भारी दबाव और सार्वजनिक जाँच-पड़ताल के बावजूद, खासकर बिग बॉस 17 में अपने समय के दौरान, उनका रिश्ता और भी मज़बूत हुआ है. "लाफ्टर शेफ़्स" जैसे शोज़ में अक्सर दिखाई देने वाला उनका टॉम एंड जेरी वाला चंचल रिश्ता, उनकी हल्की-फुल्की केमिस्ट्री और गहरी समझ का प्रमाण रहा है. चाहे तनावपूर्ण रियलिटी शो के माहौल से निपटना हो या अपनी सफलताओं का जश्न मनाना हो, प्रशंसक उनके लचीलेपन और उनके आपसी सहयोग की प्रशंसा करते हैं.

इस बीच, काम के मोर्चे पर, अभिनेत्री रियलिटी शो और टीवी धारावाहिकों से आगे बढ़ गई हैं. अंकिता मार्च 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में नज़र आईं, जहाँ उन्होंने रणदीप हुड्डा के साथ यमुनाबाई सावरकर का किरदार निभाया था. खबर है कि उन्होंने आगामी वेब सीरीज़ आम्रपाली में भी मुख्य भूमिका निभाई है, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है और जिसमें वह प्रसिद्ध शाही वेश्या का किरदार निभाएंगी.