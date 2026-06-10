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Tejashwi Prakash से पहले, इन 3 मशहूर अभिनेत्रियों संग जुड़ चुका है करण कुंद्रा का नाम; जानें कौन थीं वो

तेजस्वी प्रकाश के साथ करण कुंद्रा एक खुशहाल रिश्ता साझा कर रहे हैं. तेजस्वी प्रकाश से पहले करण कुंद्रा किन हसीनाओं को डेट कर चुके हैं? यहां पढ़ें करण कुंद्रा की लव लाइफ, पास्ट अफेयर्स और रिलेशनशिप हिस्ट्री की पूरी जानकारी.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 10, 2026, 02:13 PM IST

Tejashwi Prakash से पहले, इन 3 मशहूर अभिनेत्रियों संग जुड़ चुका है करण कुंद्रा का नाम; जानें कौन थीं वो

Image Credit: AI, Social Media

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टीवी जगत के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में से एक हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश. 'बिग बॉस 15' से शुरू हुई उनकी लव स्टोरी आज भी फैंस की पहली पसंद बनी हुई है. करण कुंद्रा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. जहां आज करण और तेजस्वी के प्यार के चर्चे हर तरफ हैं, वहीं क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी से पहले भी करण कुंद्रा का नाम कई मशहूर हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है? आज के इस लेख में हम करण कुंद्रा के उन्हीं पुराने रिश्तों और अफेयर्स के बारे में बात करेंगे.

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी

टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की जोड़ी फैंस को 'तेज-रण' नाम से बहुत पसंद है. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' में हुई थी, और तब से ही यह जोड़ी लोगों के दिलों पर राज कर रही है. पिछले 3 सालों से साथ रहने के बाद, अब फैंस उन्हें शादी के बंधन में बंधते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

मधुरिमा नाइक (Madhura Naik)

करण कुंद्रा के अफेयर्स की चर्चा करें, तो साल 2012 में उनका नाम एक्ट्रेस मधुरिमा नाइक के साथ जोरों पर था. उन दिनों दोनों को अक्सर इवेंट्स और पार्टीज में साथ देखा जाता था. उनके इश्क के चर्चे टीवी गलियारों में काफी मशहूर थे, हालांकि किन्हीं निजी कारणों के चलते उनका यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया.

कृतिका कामरा (Kritika Kamra)

मधुरिमा के बाद करण की जिंदगी में 'कितनी मोहब्बत है' फेम एक्ट्रेस कृतिका कामरा की एंट्री हुई. इस शो में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. रील लाइफ की यह जोड़ी रियल लाइफ में भी काफी करीब आ गई थी. लेकिन कहते हैं कि करियर की व्यस्तता के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और आपसी सहमति से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए.

अनुषा दांडेकर (Anusha Dandekar)

कृतिका कामरा से ब्रेकअप के बाद करण कुंद्रा का सबसे चर्चित रिश्ता मॉडल और वीजे अनुषा दांडेकर के साथ रहा. दोनों काफी समय तक लिव-इन में रहे और सोशल मीडिया पर खुलेआम अपने प्यार का इजहार करते थे. करण और अनुषा की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आईं और अंततः उनका ब्रेकअप हो गया, जो काफी चर्चा में रहा था.

ये भी पढ़ें- Tejasswi Prakash Wedding: करण संग सात फेरे लेने वाली हैं तेजस्वी प्रकाश? एक्ट्रेस ने खुद किया वेडिंग प्लान को लेकर खुलासा

क्या योगिता बिहानी संग जुड़ा था नाम?

इन मशहूर हसीनाओं के अलावा करण कुंद्रा का नाम एक्ट्रेस योगिता बिहानी के साथ भी जोड़ा गया था. मीडिया में उड़ी इन अफवाहों को लेकर योगिता ने स्पष्ट किया था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है और वे केवल अच्छे दोस्त हैं.

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