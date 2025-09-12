Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

Donald Trump के करीबी चार्ली किर्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा, FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर

अभी खरीदें iPhone 16 या फिर iPhone 17 का इंतजार साबित होगा फायदे का सौदा?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

मिराई फिल्म त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाए दिव्य अस्त्र को दुष्ट शक्तियों की काली नजर से बचाने वाले वेद की है जिसे नियति ने सम्राट अशोक के नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा के लिए चुना है. रहस्य, जादू और पुरातन कथाओं को अद्भुत समावेश है.चलिए जानें ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 12, 2025, 07:36 AM IST

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

Mirai Review:

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

"मिराई"

रेटिंग: 4/5 ⭐️⭐️⭐️⭐️

अवधि: 2 घंटे 48 मिनट

कुछ फिल्में सिर्फ कहानी कहने तक ही सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे आपको एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ हर पल विस्मय और रोमांच से भरा होता है. निर्देशक कार्तिक गट्टामनेनी की "मिराई" एक ऐसी ही उल्लेखनीय सिनेमाई कृति है, जो भारत की समृद्ध पौराणिक कथाओं को आधुनिक कहानी के साथ बड़ी कुशलता से जोड़ती है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अविस्मरणीय यात्रा है.

कहानी और इसकी पृष्ठभूमि
इस फिल्म की कहानी एक समझदार और फुर्तीले युवक वेदा (तेजा सज्जा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे सम्राट अशोक के नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा के लिए नियति ने चुना है, जिन पर दुष्ट शक्तियों की बुरी नज़र है. कहानी में "मिराई" नामक एक दिव्य अस्त्र का समावेश, जिसे भगवान राम के त्रेता युग में बनाया गया था, कथा को एक ऐतिहासिक और गहरा अर्थ देता है. लेखक कार्तिक गट्टामनेनी और मणिबाबू करनम ने कहानी को भावनात्मक और गहन क्षणों के साथ-साथ रोमांचक एक्शन दृश्यों का ऐसा शानदार मिश्रण दिया है, जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखता है.

एक्टर्स का प्रदर्शन
तेजा सज्जा ने वेदा के किरदार में अपने अभिनय से जान डाल दी है. उनके प्रदर्शन में आकर्षण, साहस और संवेदनशीलता का एक अद्भुत संतुलन है. एक साधारण व्यक्ति से चुने हुए योद्धा तक का परिवर्तन बहुत ही स्वाभाविक और विश्वसनीय लगता है, और वह पूरी फिल्म की नींव बने रहते हैं.

काले जादूगर महाबीर लामा के रूप में मनोज मांचू का अभिनय बहुत ही प्रभावशाली है. उनका किरदार भयावह होने के साथ-साथ आकर्षक भी है. उनकी दमदार उपस्थिति हर टकराव में जान डाल देती है.

राणा दग्गुबाती अपने रहस्यमयी किरदार में एक शक्तिशाली छाप छोड़ते हैं, जिससे कहानी में और भी उत्सुकता पैदा होती है.

जगपति बाबू ने तंत्र रक्षक अंगमबली के रूप में अपनी गरिमा और शक्ति का परिचय दिया है, जबकि रितिका नायक (विभा) ने एक ताज़ा और आकर्षक उपस्थिति दर्ज कराई है. श्रिया सरन (अंबिका) और जयराम सुब्रमण्यम (अगस्त्य) ने भी अपने-अपने किरदारों को बखूबी निभाया, जिससे हर पात्र को चमकने का मौका मिला.

दृश्य और सिनेमैटोग्राफी
अगर कोई एक क्षेत्र है जहाँ "मिराई" ने उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं, तो वह उसके दृश्यों में है. रामजी डॉट और मुथु सुब्बैया द्वारा बनाए गए VFX अत्यंत शानदार और प्रभावशाली हैं. फिल्म में विशाल, जादुई परिदृश्य और रोमांचक एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल वास्तविक लगते हैं. चलती ट्रेन के दृश्य से लेकर भव्य युद्धों तक, हर पल एक अद्भुत दृश्य अनुभव देता है.

कार्तिक गट्टामनेनी की सिनेमैटोग्राफी पौराणिक भव्यता और एक्शन की कठोरता दोनों को बेहतरीन ढंग से कैद करती है, जिससे हर फ्रेम किसी कलाकृति जैसा लगता है. प्रदीप सेलम (नंग), केचा खम्पाक्डी और अन्य द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीक्वेंस भी सराहनीय हैं.

संवाद, संगीत और संपादन
फिल्म के संवाद बहुत ही प्रभावी और अर्थपूर्ण हैं. वे पौराणिक ज्ञान से भरे हुए हैं, फिर भी आधुनिक दर्शकों के लिए प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं. गौरा हरि का संगीत फिल्म के मूड को खूबसूरती से बढ़ाता है - यह युद्ध के दृश्यों में जोश भरता है और भावनात्मक पलों में सुकून देता है. श्रीकर प्रसाद का सटीक संपादन कहानी को बिना किसी अनावश्यक खिंचाव के आगे बढ़ाता है, जिससे फिल्म लगातार आकर्षक बनी रहती है.

अंतिम निष्कर्ष
निर्माता टी.जी. विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद, और धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता के समर्थन से, "मिराई" एक असाधारण एक्शन-एडवेंचर है जो पौराणिक कथाओं को आधुनिक सिनेमा के साथ सफलतापूर्वक मिलाती है.

इसका सशक्त निर्देशन, बेजोड़ अभिनय और मनमोहक दृश्य इसे बड़े पर्दे पर देखना एक यादगार अनुभव बनाता है. यह फिल्म आपको रोमांच, भव्यता और एक चिरस्थायी अहसास प्रदान करती है, एक ऐसी सिनेमाई कृति जो आपके साथ लंबे समय तक रहती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...
कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...
भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां
भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE