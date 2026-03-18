हीरो नहीं, विलेन नहीं! सीधे 55 साल के कॉमेडियन संग मिला Tanya Mittal को मौका, ऑनस्क्रीन कब दिखेंगी 150 बॉडीगार्ड वाली छोटी डॉन?

Tanya Mittal Debut: तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक रही हैं. अब सोशल मीडिया पर उनका नया प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है. आपने देखा नया वीडियो. 150 बॉडी गार्ड वाली तान्या मित्तल का हो गया डेब्यू, हीरो नहीं 55 साल के इस कॉमेडियन के साथ मौका मिला है.

Tanya Mittal Debut: सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और 150 बॉडीगार्ड्स के सुरक्षा घेरे के लिए मशहूर तान्या मित्तल ने आखिरकार ग्लैमर की दुनिया में कदम रख दिया है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनका यह डेब्यू किसी चॉकलेटी हीरो या खूंखार विलेन के साथ नहीं, बल्कि बॉलीवुड के असली 'कॉमेडी किंग' राजपाल यादव के साथ हुआ है. आखिर 55 साल के राजपाल यादव और 'छोटी डॉन' तान्या मित्तल की यह जोड़ी पर्दे पर क्या धमाल मचाने वाली है और कहां दिखेगा इनका यह जबरदस्त स्वैग? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में.

राजपाल यादव को कैसे मिला ऑफर?

बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी और कानूनी मुश्किलों को लेकर चर्चा में थे. चेक बाउंस मामले में जेल की सजा काटने के बाद जब वे बाहर आए, तो फिल्म इंडस्ट्री और कई बिजनेस घरानों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए. इस बीच, होम सर्विस ब्रांड 'यस मैडम' के सीईओ मयंक आर्य ने अपना वादा निभाते हुए राजपाल यादव को एक खास विज्ञापन का ऑफर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'छोटा डॉन' का जबरदस्त कमबैक

इस नए विज्ञापन की सबसे खास बात यह है कि राजपाल यादव अपने सबसे लोकप्रिय और आइकोनिक किरदार 'छोटा डॉन' के गेटअप में नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि 'छोटा डॉन' गुंडों के बीच फंसी तान्या मित्तल को बचाने आता है और अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में सबकी छुट्टी कर देता है. राजपाल यादव ने इसे शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन दिया— "छोटा डॉन वापस आ गया और इस बार मंदिर के घंटे की तरह सबको बजा डाला."

तान्या मित्तल का 'बड़ा' डेब्यू

बिग बॉस फेम और सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल (150 बॉडीगार्ड्स वाली चर्चा) के लिए मशहूर तान्या मित्तल के लिए यह किसी बड़े फिल्मी डेब्यू से कम नहीं है. हालांकि एकता कपूर ने उन्हें एक शो ऑफर किया था, लेकिन किसी बड़े स्टार के साथ ऑन-स्क्रीन दिखने का यह उनका पहला बड़ा मौका है. राजपाल यादव और तान्या की यह 'हटके' जोड़ी लोगों को काफी पसंद आ रही है.

सोशल मीडिया पर मिली तारीफें

इस विज्ञापन के रिलीज होते ही फैंस ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. यूजर्स के कुछ प्रमुख रिएक्शंस इस प्रकार हैं. एक यूजर ने लिखा, "हे भगवान! राजपाल यादव और तान्या का यह कॉम्बो वाकई बहुत क्यूट और आइकॉनिक है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "मस्त कोलैबोरेशन! तान्या की एक्टिंग और राजपाल सर की टाइमिंग कमाल की है." लोग इसे तान्या मित्तल का एक 'पावरफुल डेब्यू' बता रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से