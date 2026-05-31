FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
काजोल की लाडली बहन तनीषा मुखर्जी ने लिया आलीशान घर, बोलीं- 'दीदी के बिना ये संभव नहीं था'

काजोल की लाडली बहन तनीषा मुखर्जी ने लिया आलीशान घर, बोलीं- 'दीदी के बिना ये संभव नहीं था'

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कब हो रही है शुरू, जानिए कितने पैसे लगेंगे, कौन जा सकता है और कितने दिन लगेंगे?

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कब हो रही है शुरू, जानिए कितने पैसे लगेंगे, कौन जा सकता है और कितने दिन लगेंगे?

आपको एचपीवी वैक्सीन क्यों और किस उम्र में लगवानी चाहिए? कैंसर विशेषज्ञों का कहना है

आपको एचपीवी वैक्सीन क्यों और किस उम्र में लगवानी चाहिए? कैंसर विशेषज्ञों का कहना है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया

सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया

IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा

IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा

1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

काजोल की लाडली बहन तनीषा मुखर्जी ने लिया आलीशान घर, बोलीं- 'दीदी के बिना ये संभव नहीं था'

Tanisha Mukerji New Luxury Home: तनीषा मुखर्जी ने अपने नए आलीशान घर की झलक दिखाते हुए खुलासा किया कि उनकी बहन काजोल ने इस घर के लिए आर्थिक मदद की है और वही चेक साइन करती हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 31, 2026, 09:01 AM IST

काजोल की लाडली बहन तनीषा मुखर्जी ने लिया आलीशान घर, बोलीं- 'दीदी के बिना ये संभव नहीं था'
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Tanisha Mukerji New Luxury Home: बॉलीवुड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी इन दिनों अपने नए आलीशान घर को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस सुंदर आशियाने की झलक साझा की है, जिसे प्रशंसकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

काजोल के सपोर्ट का खुलासा

इस घर के बारे में बात करते हुए तनीषा ने अपनी बड़ी बहन और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री काजोल का आभार व्यक्त किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घर को खरीदने में काजोल ने उनकी काफी मदद की है.
तनीषा ने एक बातचीत में मजाक और प्यार भरे लहजे में कहा कि काजोल उनके लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह हैं. उन्होंने कहा, "काजोल दीदी ही चेक बुक साइन करती हैं." यह बयान दोनों बहनों के बीच के गहरे प्रेम और आपसी सहयोग को दर्शाता है.

घर की खूबसूरती

तनीषा मुखर्जी के इस नए घर का इंटीरियर काफी आधुनिक और आलीशान है. घर की हर एक चीज तनीषा की पसंद को दर्शाती है. वे अपने इस 'ड्रीम होम' को लेकर बेहद उत्साहित हैं और अक्सर अपनी खुशी फैंस के साथ साझा करती रहती हैं.

बहनों के बीच का अटूट बंधन

यह पहली बार नहीं है जब तनीषा और काजोल के बीच का रिश्ता सुर्खियों में आया हो. दोनों बहनें अक्सर एक-दूसरे के करियर और व्यक्तिगत जीवन में एक-दूसरे का समर्थन करती नजर आती हैं. तनीषा का यह बयान साबित करता है कि काजोल न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बल्कि एक जिम्मेदार बड़ी बहन भी हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया
IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा
IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार
Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज
42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Dosh: मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ
प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ
Garuda Purana: मौत के बाद आत्मा कब छोड़ती है घर? इन 13 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
मौत के बाद आत्मा कब छोड़ती है घर? इन 13 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
यहां आमरस का भोग लगते ही ‘बीमार’ हो जाते हैं भगवान जगदीश, 14 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट
यहां आमरस का भोग लगते ही ‘बीमार’ हो जाते हैं भगवान जगदीश, 14 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट
MORE
Advertisement