काजोल की लाडली बहन तनीषा मुखर्जी ने लिया आलीशान घर, बोलीं- 'दीदी के बिना ये संभव नहीं था'

Tanisha Mukerji New Luxury Home: तनीषा मुखर्जी ने अपने नए आलीशान घर की झलक दिखाते हुए खुलासा किया कि उनकी बहन काजोल ने इस घर के लिए आर्थिक मदद की है और वही चेक साइन करती हैं.

Tanisha Mukerji New Luxury Home: बॉलीवुड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी इन दिनों अपने नए आलीशान घर को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस सुंदर आशियाने की झलक साझा की है, जिसे प्रशंसकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

काजोल के सपोर्ट का खुलासा

इस घर के बारे में बात करते हुए तनीषा ने अपनी बड़ी बहन और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री काजोल का आभार व्यक्त किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घर को खरीदने में काजोल ने उनकी काफी मदद की है.

तनीषा ने एक बातचीत में मजाक और प्यार भरे लहजे में कहा कि काजोल उनके लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह हैं. उन्होंने कहा, "काजोल दीदी ही चेक बुक साइन करती हैं." यह बयान दोनों बहनों के बीच के गहरे प्रेम और आपसी सहयोग को दर्शाता है.

घर की खूबसूरती

तनीषा मुखर्जी के इस नए घर का इंटीरियर काफी आधुनिक और आलीशान है. घर की हर एक चीज तनीषा की पसंद को दर्शाती है. वे अपने इस 'ड्रीम होम' को लेकर बेहद उत्साहित हैं और अक्सर अपनी खुशी फैंस के साथ साझा करती रहती हैं.

बहनों के बीच का अटूट बंधन

यह पहली बार नहीं है जब तनीषा और काजोल के बीच का रिश्ता सुर्खियों में आया हो. दोनों बहनें अक्सर एक-दूसरे के करियर और व्यक्तिगत जीवन में एक-दूसरे का समर्थन करती नजर आती हैं. तनीषा का यह बयान साबित करता है कि काजोल न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बल्कि एक जिम्मेदार बड़ी बहन भी हैं.

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