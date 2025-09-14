'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

Shalini Divorce Photoshoot Viral: साउथ फिल्म जगत की एक्ट्रेस शालिनी अपने तलाक के फैसले से इतनी खुश हैं कि उन्होंने स्पेशल फोटोशूट भी करवा लिया. दरअसल, अभिनेत्री ने डाइवोर्स फोटोशूट करवाया है, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस पर यूजर्स ने भी तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं.

Shalini Divorce Photoshoot Viral: आपने अक्सर प्री-वेडिंग, प्रेग्नेंसी या बर्थडे फोटोशूट के बारे में सुना होगा, लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस शालिनी ने एक अनोखा 'डिवोर्स फोटोशूट' करवाया है, जिसकी वजह से वह सुर्खियों में हैं. 'मुल्लुम मलारुम' शो से लोकप्रियता हासिल करने वाली शालिनी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं.

आपको बता दें कि शालिनी की शादी रियाज नाम के शख्स से हुई थी और उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम रिया है. हालांकि, अब यह कपल अलग हो चुका है. अभिनेत्री ने अपने पति पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. अब, तलाक के बाद, शालिनी अपने इस फैसले पर इतनी खुश हैं कि उन्होंने खास फोटोशूट करवा लिया, जिसकी तस्वीरें शालिनी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शालिनी अपनी शादी की तस्वीरों को फाड़ती हुई नजर आ रही हैं. इस पर यूजर्स ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं. चलिए देखते हैं..

डिवोर्स फोटोशूट पर यूजर्स की ऐसी प्रतिक्रिया (Shalini Divorce Photoshoot Users Reactions)

शालिनी के इस फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. कुछ लोग उनके इस फोटो को देखकर हैरान हैं, तो वहीं कुछ इसे एक साहसिक कदम बता रहे हैं. एक यूजर ने शालिनी की तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, "आप ये नया ट्रेंड ना चलाओ, क्योंकि समाज के लिए ये गलत है. प्लीज इन तस्वीरों को डिलीट कर दो." वहीं, दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, "ये खुशी डिवोर्स की नहीं, बल्कि उसके बाद मिलने वाले पैसों की है." इन आलोचनाओं के बीच, कुछ यूजर्स ने उनका समर्थन भी किया. एक यूजर ने लिखा, "जब शादी का जश्न मना सकते हैं, तो डिवोर्स का क्यों नहीं? यू गो गर्ल." शालिनी के इस कदम और फोटोशूट पर कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.



