कौन हैं Manya Anand? लगाए थे Dhanush के मैनेजर पर कास्टिंग काउच का आरोप ...

इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है. टीवी एक्टर मान्या आनंद ने श्रेयस नाम के एक व्यक्ति पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है, जिसके तमिल स्टार धनुष से जुड़े होने की बात कही जा रही है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 18, 2025, 02:47 PM IST

कौन हैं Manya Anand? लगाए थे Dhanush के मैनेजर पर कास्टिंग काउच का आरोप ...
आनंद एल राय की फ़िल्म 'तेरे इश्क में' की रिलीज़ की तैयारी कर रहे धनुष एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. टीवी अदाकारा मान्या आनंद ने श्रेयस नाम के एक व्यक्ति पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है, जिसके तमिल स्टार धनुष से जुड़े होने की बात कही जा रही है. एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में, मान्या आनंद ने श्रेयस को धनुष का मैनेजर बताया और उस पर 'एडजस्टमेंट' की मांग करने का आरोप लगाया.

मान्या आनंद ने आरोप लगाया कि श्रेयस ने उन्हें धनुष से जुड़े एक फ़िल्म प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आमंत्रित किया और कुछ अरुचिकर मांगें भी कीं.

मान्या आनंद के हवाले से श्रेयस ने कहा, 'एक कमिटमेंट (एडजस्टमेंट) होता है.' जब उन्होंने पूछा, 'कौन सी कमिटमेंट? मैं कमिटमेंट क्यों दूं?' तो श्रेयस ने कथित तौर पर कहा, 'धनुष सर होने पर भी आप नहीं मानेंगे?'

मान्या आनंद ने यह भी दावा किया कि श्रेयस ने उन्हें धनुष के प्रोडक्शन हाउस, वंडरबार फिल्म्स, के लोकेशन की जानकारी भी भेजी और मिलने के लिए कहा.

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि श्रेयस ने उन्हें कुछ स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भेजी थीं, 'मैंने उन्हें नहीं पढ़ा. मैं यह फिल्म नहीं कर रही हूं.  हम कलाकार हैं. हम कुछ और काम कर रहे हैं. आप हमसे काम लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ और की उम्मीद नहीं करते. अगर हम आपकी मांगें मान लेते हैं, तो हमारा नाम कुछ और होगा. मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि लोग इस चलन को पहचानें और इसे सुलझाएं,' उन्होंने कहा,अभी तक, न तो धनुष और न ही श्रेयस ने मान्या आनंद के आरोपों का जवाब दिया है. 

काम की बात करें तो, धनुष अगली बार कृति सनोन के साथ 'तेरे इश्क में' में नज़र आने वाले हैं. आनंद एल राय द्वारा निर्देशित यह फिल्म 28 नवंबर, 2025 को दुनिया भर में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ होगी.

