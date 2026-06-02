तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा में सबसे अमीर कौन? जानें फिल्म 'द वन' के लीड एक्टर्स की कुल नेटवर्थ

फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के मुख्य कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया में से कौन सबसे अमीर है? जानिए इन दोनों लोकप्रिय सितारों की कुल संपत्ति और कमाई के बारे में रोचक जानकारी.

बॉलीवुड के हैंडसम अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपनी खास पहचान बना चुकीं खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को लेकर चर्चा में हैं. दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म भारतीय लोककथाओं और जंगलों के अनसुने रहस्यों पर आधारित है. 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के बीच पहले ही उत्सुकता बढ़ा चुका है. फिल्म के पर्दे पर आने से पहले फैंस के मन में यह सवाल जरूर आ रहा है कि इस ऑन-स्क्रीन जोड़ी में से असल जिंदगी में सबसे अमीर कौन है? आइए जानते हैं दोनों की कुल संपत्ति का पूरा गणित.

तमन्ना भाटिया की कुल संपत्ति और कमाई

तमन्ना भाटिया वर्तमान में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल और ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एक फिल्म के लिए लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. फिल्मों के अलावा उनका मुख्य आय स्रोत बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन और उनका खुद का ज्वेलरी बिजनेस भी है. मुंबई के पॉश इलाके वर्सोवा में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट है. विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमन्ना भाटिया की कुल संपत्ति लगभग 120 करोड़ से 130 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है. 'द वन' में उनका एक अलग और दमदार किरदार देखने को मिलने वाला है.

सिद्धार्थ मल्होत्रा की कुल संपत्ति और कमाई

साल 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा आज बॉलीवुड के चहेते स्टार्स में से एक हैं. 'शेरशाह', 'एक विलेन' और 'मिशन मजनू' जैसी हिट फिल्में दे चुके सिद्धार्थ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वह प्रति फिल्म करीब 15 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. फिल्मों के अलावा कई नामचीन ब्रांड्स का विज्ञापन करके भी वह तगड़ी कमाई करते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सिद्धार्थ मल्होत्रा की कुल नेटवर्थ करीब 105 करोड़ रुपये है.

कौन है सबसे आगे?

तुलना की जाए तो नेटवर्थ के मामले में तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा से थोड़ा आगे हैं. हालांकि, दोनों ही कलाकार अपनी मेहनत और शानदार प्रोजेक्ट्स के दम पर भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक बेहद मजबूत और समृद्ध आर्थिक स्थिति रखते हैं. फिल्म 'द वन' के जरिए पहली बार सिद्धार्थ और तमन्ना की यह फ्रेश जोड़ी बड़े पर्दे पर एक रोमांचक दुनिया में तालमेल बिठाती नजर आएगी.

