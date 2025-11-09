Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

'Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah' के पुराने 'टप्पू' यानी भव्या गांधी ने पैसे के लिए शो छोड़ने की अफवाहों सच्चाई बता दी. साथ ही, उन्होंने कहा कि वह कुछ नया करने के लिए गए थे और मौका मिलने पर शो में वापस आना जरूर चाहेंगे.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: लोकप्रिय टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले कई सालों से दर्शकों का पसंदीदा कार्यक्रम बना हुआ है. इस शो के हर किरदार ने, खासकर शुरुआती 'टप्पू' भव्या गांधी ने, दर्शकों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई है. भव्या ने साल 2008 से 2017 तक 'टप्पू' का किरदार निभाया था. उनकी कॉमिक टाइमिंग और मासूमियत ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था. हालाँकि, जब भव्या ने शो छोड़ने का फैसला किया, तो उस समय 'पैसों' के कारण शो छोड़ने की अफवाहें सामने आईं थीं. अब सालों बाद, भव्या ने खुद इन अफवाहों पर खुलकर अपनी बात रखी है.

फीस को लेकर भव्या ने बता दी सच्चाई

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में भव्या गांधी ने साफ कहा कि उनके शो छोड़ने की वजह पैसा कभी नहीं था. उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, "मुझे नहीं पता था कि शो के लिए कितने पैसे मिलते थे, क्योंकि उस वक्त मैं काफी छोटा था. सारे पैसों का लेन-देन मेरे मम्मी-पापा संभालते थे." उन्होंने यह भी बताया, "मैंने आज तक उनसे ये भी नहीं पूछा कि मैं एक एपिसोड के लिए कितना चार्ज करता था."

शो छोड़ने की असली वजह

भव्या गांधी ने बताया कि जब उन्होंने शो छोड़ा था, तो वह अपने करियर में कुछ नया और अलग करने का सोच रहे थे. इसी उद्देश्य के साथ, उन्होंने गुजराती फिल्मों की ओर रुख किया और अब वहाँ भी एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बना ली है.

शो में वापसी पर दिया बड़ा जवाब

जब भव्या गांधी से यह पूछा गया कि क्या वह दोबारा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में लौटना चाहेंगे, तो उनका जवाब फैंस के लिए बड़ी खबर लेकर आया. उन्होंने कहा, "हां, क्यों नहीं. अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर लौटना चाहूंगा." उन्होंने आगे कहा, "मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी जिंदगी का क्लोजर पूरा हो गया हो." उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है और फैंस कयास लगा रहे हैं कि 'टप्पू' एक बार फिर गोकुलधाम सोसाइटी में एंट्री ले सकता है.

शो और असित मोदी के प्रति आभार

भव्या गांधी ने शो के मेकर असित मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनके टैलेंट को सबसे पहले 'तारक मेहता' के मेकर असित मोदी ने ही पहचाना था. भव्या ने कहा, "अगर मैं आज यहां हूं तो उसमें इस शो का बड़ा योगदान है. मैं इस शो और पूरी टीम का हमेशा आभारी रहूंगा."

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.