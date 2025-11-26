FacebookTwitterYoutubeInstagram
Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख

एंटरटेनमेंट

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video

गुलशन कुमार की 'श्री हनुमान चालीसा' ने यूट्यूब पर 5 बिलियन से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार करके इतिहास रचा. यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह भारत का पहला वीडियो है, जिसने यूट्यूब की ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट-व्यूड लिस्ट में भी अपनी जगह बना ली है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 26, 2025, 02:50 PM IST

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video
टी-सीरीज ने हाल ही में एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो भारतीय डिजिटल इतिहास में एक नया मील का पत्थर बन गई है. टी-सीरीज के संस्थापक स्वर्गीय गुलशन कुमार द्वारा प्रस्तुत 'श्री हनुमान चालीसा' का भक्ति वीडियो यूट्यूब पर 5 बिलियन (500 करोड़) से अधिक व्यूज पार करने वाला भारत का पहला और एकमात्र वीडियो बन गया है. यह रिकॉर्ड केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस वीडियो ने यूट्यूब के ऑल-टाइम ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट-व्यूड वीडियोज की सूची में भी अपनी जगह पक्की कर ली है.

अटूट आस्था और डिजिटल रिकॉर्ड

'श्री हनुमान चालीसा' का यह वीडियो, जिसे 2011 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, किसी फिल्म या बड़े पॉपस्टार के गाने से कहीं आगे निकल गया है. 5 बिलियन व्यूज का यह आंकड़ा किसी भी बॉलीवुड, पंजाबी या भारतीय संगीत वीडियो के मुकाबले कई गुना अधिक है. यह रिकॉर्ड केवल एक डिजिटल उपलब्धि नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की इस मंत्र के प्रति अटूट भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को भी दर्शाता है. इस भावपूर्ण भक्ति गीत को प्रसिद्ध गायक हरिहरन ने अपनी आवाज दी है और इसे संगीतकार ललित सेन ने कंपोज किया है.वीडियो में स्वयं गुलशन कुमार नजर आते हैं.

भूषण कुमार ने जताया आभार

इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर टी-सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके पिता गुलशन कुमार के विजन का प्रतिबिंब है.
भूषण कुमार का बयान- "हनुमान चालीसा लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ. मेरे पिता ने अपना जीवन आध्यात्मिक संगीत को घर-घर तक पहुँचाने के लिए समर्पित कर दिया था, और यह उपलब्धि उनके विजन का प्रमाण है. 5 बिलियन व्यूज को पार करना और ग्लोबल टॉप 10 में शामिल होना केवल एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास की ताकत है."

भक्ति संगीत की विरासत

टी-सीरीज की शुरुआत से ही, गुलशन कुमार ने भक्ति संगीत के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया था. उनकी प्रस्तुति वाली 'श्री हनुमान चालीसा' ने उनकी उस विरासत को आगे बढ़ाया है. यह गीत दुनियाभर में लाखों भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव का एक शक्तिशाली स्रोत बना हुआ है, जिसने इसे वैश्विक मंच पर सबसे प्रिय भक्ति गीतों में से एक बना दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

