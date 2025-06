Swara Bhasker New Controversy: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के खिलाफ चुप रहीं स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) फिर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद में फंस गई हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया है, जिसे देखकर भारतीय भड़क गए हैं और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. यह पोस्ट फिलिस्तन के समर्थन में इजरायल के गाजा अटैक (Gaza Attack) के विरोध में किया जा रहा है. इसे लेकर लोगों ने स्वरा भास्कर को ट्रोल करते हुए पूछा है कि पहलगाम हमले पर क्यों उनका मुंह सिल गया था? हालांकि स्वरा ने इसे लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन ट्रोलर्स उन्हें जमकर निशाना बना रहे हैं.

मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली को लेकर किया था पोस्ट

शादी के बाद से फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर रह रहीं स्वरा भास्करने मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली एक रैली को लेकर एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है. यह रैली फिलिस्तीन के समर्थन में है, जिसे इजरायल के गाजा पर हमलों के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है. स्वरा ने इस रैली से जुड़े कुछ पोस्टर्स के फोटो शेयर किए हैं, जिनमें इस रैली के आयोजन के बारे में बताया गया है. साथ ही इजरायल के गाजा हमलों को नरसंहार बताते हुए आलोचना की गई है. इसके अलावा इस रैली का मकसद भारत सरकार पर इजरायल के समर्थन की नीति में बदलाव करने के लिए दबाव बनाने के बारे में बताया गया है. स्वरा भास्कर ने कैप्शन में लिखा,'मुंबई... 18 जून को फिलिस्तीन के लिए आइए.'

Mumbai.. Show up for Palestine on 18 June! 🇵🇸❤️✨#stopthegenocideinpalestine pic.twitter.com/huG4zN5MDL