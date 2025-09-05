नेशनल टीवी पर उड़ाया मज़ाक: एक्टर फहाद ने स्वरा भास्कर को कहा “शक्ल देखी है अपनी!” पत्नी ने भी सुनाई खरी-खोटी

स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद का पति पत्नी और पंगा शो में मज़ेदार अंदाज़ वायरल हो गया.फहाद ने स्वरा के लुक पर मज़ाक किया और स्वरा ने करारा जवाब दिया.फैंस ने वीडियो, मीम्स और टिप्पणियों के जरिए इसे खूब पसंद किया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जो काफ़ी समय से फ़िल्मों में नज़र नहीं आई हैं, हमेशा अपने सीधे और बेबाक अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं जिससे वो विवादों या सुर्खियों में रहती हैं. आजकल स्वरा फ़िल्मों में इसलिए भी नज़र नहीं आती हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की परवरिश अपने तरीक़े से करनी है और अपना सारा समय अपनी बेटी को देना चाहती हैं, जिस कारण वो फ़िल्मों या किसी शो में नज़र नहीं आई हैं.ऐसे में स्वरा और उनके पति फहाद के साथ शो पति पत्नी और पंगा में दिखाई दी हैं, जहाँ वो और उनके पति एक-दूसरे की खूब खिंचाई करते हुए दिखाई दिए हैं. आइए जानते हैं पूरी खबर.

नेशनल टीवी पर उड़ाया मज़ाक

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद का हालिया टीवी मोमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों शो के टास्क के दौरान एक-दूसरे को अक्ल और शक्ल को लेकर मज़ाक उड़ाते हुए नजर आए हैं. टास्क के दौरान कपल्स को एक-दूसरे से सवाल पूछने थे, जिस पर फहाद कहते हैं कि मेरे अंदर इससे ज़्यादा बुद्धि है, जिसे सुनकर स्वरा बोलती हैं कि इसके और मेरे फेस में बस 19-20 का ही फ़रक है और मुझे ये बहुत हॉट लगता है. लेकिन ये मुझे ख़ुद ऐसा बोल सकता है.फहाद जवाब देते हैं कि तू बोलती है कि हम दोनों एक जैसे लगते हैं, हम दोनों भाई हैं. स्वरा जवाब देती हैं कि यह बातें बताने वाली नहीं होती. इसी तरह से दोनों के मज़ाक और तीखी नोकझोंक से शो में हँसी का माहौल बन जाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

स्वरा और फहाद की खट्टी-मीठी नोकझोंक की वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मचाई है, जिसपर स्वरा और फहाद के फ़ैंस ने अपने कमेंट्स से दोनों के लिए अपने थॉट्स शेयर किए हैं. कई लोगों ने इसे प्यारे बॉलीवुड कपल का मज़ेदार पल बताया. वायरल वीडियो और मीम्स ने इस घटना को और भी मनोरंजक बना दिया.

