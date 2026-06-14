'तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे', Sushant Singh Rajput को याद कर नम हुईं बहन श्वेता की आंखें, लिखी इमोशनल मैसेज

Sushant Singh Rajput Death Anniversary: सुशांत सिंह राजपूत की 6वीं पुण्यतिथि पर बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने शेयर किया भावुक मैसेज. 'राम' रूप में सुशांत की वायरल तस्वीर और उनके जीवन से जुड़ी यादें यहां पढ़ें.

वक्त की रफ्तार के आगे सब बेबस हैं. यकीन करना मुश्किल होता है कि बॉलीवुड के चहेते सितारे सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए आज पूरे छह साल बीत चुके हैं. 14 जून 2020 को जब मुंबई से उनके जाने की खबर आई थी, तो पूरा देश स्तब्ध रह गया था. आज उनकी छठवीं डेथ एनिवर्सरी पर न सिर्फ फैंस, बल्कि उनका परिवार भी उन्हें खास अंदाज में याद कर रहा है.

सुशांत की बहन में पोस्ट में क्या-क्या लिखा?

इस दुखद मौके पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और प्रेरक पोस्ट शेयर किया है. श्वेता ने सुशांत को याद करते हुए उनके जाने के दर्द के बजाय, उनकी जिंदगी की खूबसूरती का जश्न मनाने पर जोर दिया.

श्वेता लिखती हैं, "जब मैं सुशांत के बारे में सोचती हूं, तो मेरा ध्यान इस पर नहीं होता कि वह कैसे गए. मेरा ध्यान इस बात पर होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी कितनी शानदार तरीके से जी." उन्होंने सुशांत की उस मासूम जिज्ञासा को याद किया, जो ब्रह्मांड के रहस्यों, सितारों और मानव मस्तिष्क को समझने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी.

सुशांत की AI जनरेटेड तस्वीर बनी चर्चा का विषय

अपनी श्रद्धांजलि को और भी खास बनाने के लिए श्वेता ने कुछ पुरानी यादें साझा कीं. इसमें एक AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाई गई तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें सुशांत को भगवान राम के रूप में दिखाया गया है. यह तस्वीर सुशांत के चाहने वालों को काफी पसंद आ रही है और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है. श्वेता का मानना है कि भले ही शरीर नश्वर है, लेकिन किसी व्यक्ति के विचार और उनका प्रभाव हमेशा अमर रहता है.

कामयाबी और दयालुता का सबक

श्वेता ने सुशांत की शिक्षाओं को दोहराते हुए कहा कि बिना दया और सहानुभूति के कामयाबी का कोई मूल्य नहीं है. उन्होंने अपने संदेश में लिखा, "जब भी हम गुस्से को त्याग कर प्यार का चुनाव करते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो उस पल में सुशांत के विचार जीवित हो उठते हैं." उनके अनुसार, सुशांत को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम उनके जैसे ही दयालु और जिज्ञासु इंसान बनें.

फैंस को श्वेता की सीख

सुशांत के लाखों फैंस को संबोधित करते हुए श्वेता ने दिल को छू लेने वाली सलाह दी है. उन्होंने कहा, "बड़े सपने देखो, नया सीखने की ललक रखो और इस दुनिया की भीड़ में अपनी मासूमियत मत खोना." श्वेता ने स्पष्ट किया कि जिंदगी के कितने साल जिए, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितने दिलों को छुआ और कितनों को प्रेरित किया.

आज छह साल बाद भी सुशांत सिंह राजपूत अपने अभिनय, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने नेक इरादों की वजह से लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं. वे न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा थे जो आज भी युवाओं को अपने सपनों के पीछे भागने और दिल को साफ रखने का हौसला देती है.

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