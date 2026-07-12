कौन हैं सुप्रिया श्रीनेत? अनुपम खेर की फिल्म 'श्री रामभूमि' पर सवाल उठाकर घिरीं कांग्रेस नेता, पूछा- 'द्वापर और त्रेता में अंतर क्या है?'

Who is Supriya Shrinate: अनुपम खेर की फिल्म 'श्री रामभूमि' पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने द्वापर-त्रेता के अंतर को लेकर सवाल किया. अनुपम खेर के बेबाक जवाब और सोशल मीडिया पर मचे बवाल को जानें.

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर अपनी आने वाली फिल्म 'श्री रामभूमि' को लेकर चर्चाओं में हैं. हाल ही में उन्होंने इस फिल्म से अपना फर्स्ट लुक साझा किया है, जिसमें वे श्री अशोक सिंघल जी की भूमिका में नजर आएंगे. हालांकि, फिल्म के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प और तीखी बहस छिड़ गई है.

कौन हैं सुप्रिया श्रीनेत?

27 अक्टूबर 1977 को जन्मीं सुप्रिया श्रीनेत भारतीय राजनीति की एक चर्चित शख्सियत और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखने से पहले, उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो दशकों तक अपनी पहचान बनाई थी. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 'इंडिया टुडे' से की, जिसके बाद वे 'एनडीटीवी' में सहायक संपादक (Assistant Editor) के पद पर कार्यरत रहीं. राजनीति में आने से ठीक पहले, वे 'द टाइम्स ग्रुप' के चैनल 'ईटी नाउ' (ET Now) में कार्यकारी संपादक (Executive Editor) के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं.

राजनीतिक सफर की बात करें तो, उन्होंने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमाई थी, हालांकि इस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी. वर्तमान में, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे के रूप में पार्टी का पक्ष मीडिया में मजबूती से रखती हैं.

क्या है पूरा विवाद?

अनुपम खेर ने एक्स पर अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए लिखा कि अशोक सिंघल जी का किरदार निभाना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है. इस पोस्ट पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अनुपम खेर पर निशाना साधते हुए एक व्यंग्यात्मक सवाल किया. उन्होंने लिखा, "द्वापर और त्रेता का अंतर समझ आया कि नहीं?"

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अनुपम खेर का बेबाक जवाब

इस सवाल के जवाब में अनुपम खेर ने शालीनता और चतुराई का परिचय दिया. उन्होंने जवाब में लिखा, "नहीं, सुप्रिया श्रीनेत मैम! लेकिन चूंकि आप हिंदू पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म की सबसे बड़ी जानकार हैं, इसलिए आपसे सीखना चाहूंगा. जय श्री राम! कृपया 'जय श्री राम' लिखकर जवाब दें! सादर."

अभिनेता के इस जवाब ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. जहां उनके समर्थकों ने उनकी प्रशंसा की है, वहीं सुप्रिया श्रीनेत के इस सवाल को लेकर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कांग्रेस नेता को ट्रोल करते हुए सवाल किया कि क्या एक फिल्म अभिनेता से ऐसे पौराणिक सवाल पूछना प्रासंगिक है?

राम मंदिर विवाद पर भी बोले थे एक्टर

यह पहला मौका नहीं है जब अनुपम खेर किसी विवादित विषय पर मुखर हुए हैं. इससे पहले राम मंदिर दान घोटाले के आरोपों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी थी. उन्होंने कहा था कि ऐसे आरोपों से मंदिर की गरिमा कम नहीं होती और हमें मंदिर की पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. उन्होंने मंदिर निर्माण के 500 वर्षों के संघर्ष का भी जिक्र किया था.

फिलहाल, अनुपम खेर और सुप्रिया श्रीनेत के बीच हुआ यह डिजिटल संवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग इस पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.

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