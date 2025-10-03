Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 1: 'कांतारा' पर भारी पड़ी वरुण-जाह्नवी की मूवी? इतने कलेक्शन के साथ मचाया तहलका

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Collection Day 1: दशहरे पर रिलीज हुई वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की ओपनिंग शानदार रही. पहले दिन ही इस मूवी ने जबरदस्त कलेक्शन कर कई रिकॉर्ड्स बनाए, पर क्या कंतारा चैप्टर 1 मूवी को इसने पीछे छोड़ दिया? आइए जानते हैं.

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Collection Day 1: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. यह फिल्म गांधी जयंती और दशहरा की छुट्टियों के साथ बॉक्स ऑफिस पर उतरी. पहले दिन के कलेक्शन से यह साफ हो गया है कि इस रोमांटिक फिल्म को छुट्टी का लाभ मिला है या नहीं. शशांक खैतान निर्देशित इस फिल्म का क्लैश इसी दिन रिलीज हुई 'कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1' से हुआ. बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन भले ही 'कांतारा' का राज रहा, लेकिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने भी ठीक-ठाक कमाई दर्ज कराई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहले दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर करीब 9.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. यह शुरुआती आंकड़े हैं और सही संख्या इससे थोड़ी कम या ज्यादा भी हो सकती है. धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी एक हल्की-फुल्की रोमांटिक फिल्म के लिए यह ओपनिंग कलेक्शन अच्छा माना जा रहा है.

'कांतारा' से हुई टक्कर, फिर भी की अच्छी कमाई

फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई भले ही 'कांतारा चैप्टर 1' (सभी भाषाओं में मिलाकर पहले दिन करीब 60 करोड़ रुपये कमाए हैं) की तुलना में 5 गुना कम है, लेकिन कम हाइप और रोमांटिक जॉनर को देखते हुए यह एक सम्मानजनक शुरुआत है. रोमांटिक जॉनर की फिल्में आमतौर पर ₹10 से ₹15 करोड़ के आस-पास ही ओपनिंग करती हैं. जानकारों का मानना है कि पहले दिन के इस कारोबार के बाद, वीकेंड पर फिल्म की कमाई में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है.

क्या है फिल्म की कहानी और कास्ट?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. कहानी सनी और तुलसी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने-अपने पार्टनर को हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्हें आपस में ही प्यार हो जाता है. फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा और रोहित सरफ भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों में एक देखने लायक, मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है.

