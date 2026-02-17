Sunjay Kapur Property Dispute: पत्नी प्रिया और बहन मंदिरा को दिल्ली HC की हिदायत, एक-दूसरे को न करें बदनाम

FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

प्रिया कपूर ने अपनी ननद मंदिरा कपूर स्मिथ पर मानहानि का केस किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिरा अपने पॉडकास्ट, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी छवि खराब करने का अभियान चला रही हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Feb 17, 2026, 03:42 PM IST

Sunjay Kapur Property Dispute: एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की संपत्ति से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब उनकी पत्नी प्रिया कपूर और बहन मंदिरा कपूर स्मिथ के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है. प्रिया कपूर ने मंदिरा के खिलाफ मानहानि का दावा किया है. दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करणा इस मामले में प्रिया कपूर और मंदिरा कपूर को हिदायत दी है कि वो संयम बरतें और एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करें.  

बता दें कि प्रिया कपूर ने अपनी ननद मंदिरा कपूर स्मिथ पर मानहानि का केस किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिरा अपने पॉडकास्ट, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी छवि खराब करने का अभियान चला रही हैं. प्रिया कपूर ने पॉडकास्ट होस्ट पूजा चौधरी के खिलाफ़ भी केस किया है. जस्टिस पुष्करणा ने दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ बयान देने में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं.

क्या है संजय कपूर की संपत्ति से जुड़ा विवाद

बिजनेसमैन संजय कपूर का बीते साल 12 जून को निधन हो गया था. संजय कपूर अपने पीछे 30 हजार करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं. उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दावा किया है कि 2025 में संजय ने एक विल बनाई थी, इस विल में संजय ने अपना सबकुछ उनके नाम किया है. इस विल को संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर ने चुनौती दी है. संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी साल 2003 में हुई थी. 13 साल के बाद साल 2016 में दोनों ने तलाक ले लिया था. इस शादी से दो बच्चे हुए. समायरा और कियान. दोनों की तरफ से दायर की गई याचिका में करिश्मा कपूर ने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि संजय ने अपने दोनों बच्चों को अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल कर दिया हो. करिश्मा कपूर के वकीलों का यह भी कहना है कि वसीयत की बात प्रिया कपूर ने करिश्मा कपूर से छुपाकर रखी.  प्रिया कपूर से संजय कपूर का एक बेटा है. संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी वसीयत को फर्ज़ी बताया है. इस पूरे मसले पर संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर भी करिश्मा कपूर और रानी कपूर का साथ दे रही हैं.

कैसे हुई थी संजय कपूर की मौत

सोना कोमस्टार के चेयरमैन रहे संजय कपूर का जब निधन हुआ तब वह लंदन में थे. 12 जून को एक पोलो मैच के दौरान संजय कपूर के मुंह में एक मधुमक्खी घुस गई. मधुमक्खी के काटने की वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स में स्वेलिंग हो गई जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और कार्डियेक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई.

