Govinda-Sunita Divorce Reason: गोविंदा से तलाक क्यों लेना चाहती थीं सुनीता आहूजा, कब दर्ज कराई थी केस? वापस लेने के बाद खुद बताई सच्चाई

Govinda-Sunita Divorce Reason: गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों और बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचने का सच सामने आ गया है. जानिए आखिर क्यों सुनीता ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था और बाद में इसे वापस क्यों ले लिया.

Govinda-Sunita Divorce Reason: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी अक्सर चर्चा में रहती है. 19 अगस्त को सुनीता आहूजा मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखी गईं, इसके बाद से, सोशल मीडिया पर खलबली मच गई. फैंस को लगा कि दोनों के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है. इसबार लोग यह सोचकर कंफर्म हो गए कि अब तलाक होना तय है. हालांकि, कुछ ही समय बाद स्थिति साफ हो गई. आपको बता दें कि सुनीता तलाक की अर्जी पर आगे बढ़ने नहीं, बल्कि उसे वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंची थीं. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कब हुई थी और इसके पीछे की असली वजह क्या थी.

सुनीता ने कब और क्यों दर्ज किया था तलाक का केस?

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुनीता आहूजा ने 5 दिसंबर 2024 को मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा से कानूनी रूप से अलग होने के लिए तलाक की याचिका दायर की थी. इस मामले के कानूनी दस्तावेज अगस्त 2025 में सामने आए थे, जिसके बाद से दोनों के रिश्ते की खटास पूरी दुनिया में चर्चित हो गई. रिपोर्ट्स की के अनुसार, सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13(1)(i), 13(1)(ia) और 13(1)(ib) के तहत याचिका दर्ज कराई थी. इन धाराओं में आपसी मतभेद, धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना और बिना वजह अलग रहना आदि तलाक के आधार हैं. यह मामला पिछले 2 सालों से कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था.

किन वजहों से गोविंदा-सुनीता के बीच बढ़ी थी दूरियां?

इस पूरे विवाद के पीछे एक बड़ा कारण गोविंदा का नाम कुछ समय पहले एक अन्य सह-कलाकार या अभिनेत्री के साथ जोड़ा जाना भी माना गया. जब गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार की कुछ तस्वीरें और वीडियो एयरपोर्ट पर सामने आए, तो सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. इन अफवाहों और कथित नजदीकियों के कारण परिवार के भीतर तनाव काफी बढ़ गया था, और माना जाता है कि इसी असंतोष के चलते बात कानूनी कदम तक जा पहुंची थी.

गोविंदा को 'शुगर डैडी' बोल फंसी थी सुनीता

गोविंदा और कथित अफेयर की खबरों के बीच सुनीता आहूजा का गुस्सा खुलकर सामने आया था. एक इंटरव्यू या बातचीत के दौरान उन्होंने तीखा रुख अपनाते हुए गोविंदा की कम उम्र की को-स्टार के साथ मेल-जोल पर आपत्ति जताई थी. यहाँ तक कि उन्होंने तंज कसते हुए गोविंदा को ‘शुगर डैडी’ तक कह दिया था और कहा था कि उन्हें अपनी गरिमा और पारिवारिक सम्मान का ध्यान रखना चाहिए. इस सार्वजनिक बयानबाजी ने आग में घी का काम किया और मीडिया में दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए.

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गोविंदा की तरफ से आया था रिएक्शन

अपनी पत्नी के इस तीखे बयान और सार्वजनिक टिप्पणियों पर गोविंदा भी चुप नहीं बैठे थे. उन्होंने सोशल मीडिया और वीडियो संदेश के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी थी. गोविंदा ने जनता और अपनी पत्नी से अपील की थी कि सार्वजनिक मंचों पर बोलते वक्त गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक रूप से विवादों में नहीं घसीटना चाहिए या अपमानित नहीं करना चाहिए, जिससे परिवार की छवि प्रभावित हो. इस तरह दोनों तरफ से बयानबाजी ने मामले को और तूल दे दिया था.

सुनीता ने क्यों लिया केस वापस?

हाल ही में जब सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन के साथ बांद्रा कोर्ट के बाहर नजर आईं, तो हर किसी को लगा कि अब तलाक की प्रक्रिया पूरी होने वाली है. लेकिन गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि सुनीता किसी नई कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि अपना पुराना केस वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंची थीं.

मैनेजर के मुताबिक, यह फैसला आपसी समझ और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है. हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से इसकी कोई लंबी या आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, लेकिन इतना साफ हो गया है कि वे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर रहे हैं. 1987 में शादी के बंधन में बंधे गोविंदा और सुनीता के इस फैसले के बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली है, और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह कपल आगे अपने रिश्ते को किस तरह ट्रिट करता है.