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गोविंदा के अफेयर्स पर सुनीता आहूजा का बड़ा खुलासा, Lock Upp की जेल में कहा- 'मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है'

Lock Upp 2 में सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर्स और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर किए चौंकाने वाले खुलासे। जानें क्यों कहा उन्होंने कि 'गोविंदा जैसा पति नहीं, बेटा चाहिए'.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 28, 2026, 03:46 PM IST

गोविंदा के अफेयर्स पर सुनीता आहूजा का बड़ा खुलासा, Lock Upp की जेल में कहा- 'मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है'

Image Credit: AI

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बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की जोड़ी हमेशा से ही चर्चा में रही है. हाल ही में, सुनीता आहूजा रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में शामिल हुईं, जहाँ उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के उन पहलुओं पर बात की, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं.

गोविंदा के अफेयर्स पर सुनीता ने क्या कहा?

शो के दौरान जब होस्ट फराह खान ने सुनीता से उनके पुराने बयानों के बारे में पूछा, तो उन्होंने गोविंदा के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात की. सुनीता ने स्वीकार किया कि गोविंदा के इंडस्ट्री में कई अफेयर थे. उन्होंने कहा, "प्यार में आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है. गोविंदा के जीवन में इतने अफेयर हुए, लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह की बातें आम होती हैं. इतने सालों तक मैंने चीची (गोविंदा) के साथ जो रिश्ता निभाया है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि उनका जैसा बेटा होना चाहिए, पति नहीं."

'थर्ड पार्टी' पर दिया तीखा जवाब

शो के को-होस्ट रितेश देशमुख ने जब उनसे 'अंखियों से गोली मारे' और 'थर्ड पार्टी' वाली हेडलाइन का जिक्र किया, तो सुनीता ने चुटीले अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "सुन रहे हो चीची? घुटनों पर गोली तभी लगती है जब कोई थर्ड पार्टी लाइफ में आ जाती है."
उन्होंने अपने बारे में फैली उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने किसी पर गोली चलाई थी. सुनीता ने सफाई देते हुए कहा, "उस दौरान मैं मुंबई में नहीं थी, मैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गई थी."

1987 में शुरू हुआ था सफर

गोविंदा और सुनीता की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. उन्होंने साल 1987 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. इस जोड़े ने अपनी शादी को लगभग दो सालों तक दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा था. बाद में जब उनकी बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ, तब उन्होंने अपनी शादी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया. आज इस कपल के दो बच्चे हैं—बेटी टीना और बेटा यशवर्धन आहूजा.

सुनीता आहूजा का यह अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. 'लॉक अप' के घर में जिस तरह से वे अपने निजी जीवन के पुराने पन्नों को पलट रही हैं, उससे साफ है कि इस सीजन में कई और दिलचस्प खुलासे होने वाले हैं.

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