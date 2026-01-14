'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

सुनील शेट्टी जल्द ही 'भारत के सुपर फाउंडर्स' नामक स्टार्टअप रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं. यह शो 'शार्क टैंक इंडिया' को टक्कर देगा और जियो सिनेमा पर प्रसारित किया जाएगा.

भारतीय टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अब बॉलीवुड के 'अन्ना' यानी सुनील शेट्टी ने कमर कस ली है. सुनील शेट्टी जल्द ही एक नया बिजनेस रियलिटी शो 'भारत के सुपर फाउंडर्स' (Bharat Ke Super Founders) होस्ट करते नजर आएंगे. यह शो उन उभरते हुए उद्यमियों के लिए एक बड़ा मंच होगा जो अपने इनोवेटिव आइडियाज से देश को बदलना चाहते हैं.

स्टार्टअप की दुनिया में सुनील शेट्टी की एंट्री

सुनील शेट्टी केवल एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक भी हैं. उन्होंने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है. अब वह अपने इस अनुभव को छोटे पर्दे पर लेकर आ रहे हैं. 'भारत के सुपर फाउंडर्स' के जरिए वह देश के कोने-कोने से आए टैलेंटेड फाउंडर्स को दुनिया के सामने पेश करेंगे.

यह शो काफी हद तक 'शार्क टैंक इंडिया' के करीब नजर आता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होंगी. इसमें देशभर के स्टार्टअप फाउंडर्स अपने बिजनेस मॉडल और विजन को जजों और निवेशकों के सामने पेश करेंगे. शो का मुख्य उद्देश्य उन स्टार्टअप्स को फंडिंग और सही मार्गदर्शन दिलाना है, जो भारत के भविष्य को संवार सकते हैं.

कहां देख सकेंगे यह शो?

सुनील शेट्टी का यह शो डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर स्ट्रीम किया जाएगा. ओटीटी पर आने की वजह से इसकी पहुंच देश के करोड़ों युवाओं तक होगी, जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस शो में केवल सुनील शेट्टी ही नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ बिजनेस जगत की कई दिग्गज हस्तियां और सफल निवेशक भी जुड़ेंगे. ये एक्सपर्ट्स न केवल स्टार्टअप्स का मूल्यांकन करेंगे, बल्कि उनमें पैसा भी लगाएंगे.

शार्क टैंक इंडिया से मुकाबला

फिलहाल 'शार्क टैंक इंडिया' भारत का सबसे लोकप्रिय बिजनेस रियलिटी शो है. ऐसे में 'भारत के सुपर फाउंडर्स' की तुलना उससे होना स्वाभाविक है. हालांकि, सुनील शेट्टी की मौजूदगी और शो का देसी फ्लेवर इसे शार्क टैंक से अलग पहचान दिलाने में मदद कर सकता है.

यह शो खास तौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों के उन फाउंडर्स पर फोकस करेगा, जिनके पास आईडिया तो जबरदस्त है लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है. सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह भारत के वास्तविक 'सुपर हीरोज' यानी फाउंडर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं.

कब शुरू होगा शो?

हालांकि मेकर्स ने अभी सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रोमो और टीजर के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यह शो जल्द ही जियो सिनेमा पर दस्तक देगा.



