FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

Delhi Police Constable Answer Key 2025: SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

Delhi Police Constable Answer Key 2025: SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

सुनील शेट्टी जल्द ही 'भारत के सुपर फाउंडर्स' नामक स्टार्टअप रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं. यह शो 'शार्क टैंक इंडिया' को टक्कर देगा और जियो सिनेमा पर प्रसारित किया जाएगा.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jan 14, 2026, 03:39 PM IST

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अब बॉलीवुड के 'अन्ना' यानी सुनील शेट्टी ने कमर कस ली है. सुनील शेट्टी जल्द ही एक नया बिजनेस रियलिटी शो 'भारत के सुपर फाउंडर्स' (Bharat Ke Super Founders) होस्ट करते नजर आएंगे. यह शो उन उभरते हुए उद्यमियों के लिए एक बड़ा मंच होगा जो अपने इनोवेटिव आइडियाज से देश को बदलना चाहते हैं.

स्टार्टअप की दुनिया में सुनील शेट्टी की एंट्री

सुनील शेट्टी केवल एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक भी हैं. उन्होंने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है. अब वह अपने इस अनुभव को छोटे पर्दे पर लेकर आ रहे हैं. 'भारत के सुपर फाउंडर्स' के जरिए वह देश के कोने-कोने से आए टैलेंटेड फाउंडर्स को दुनिया के सामने पेश करेंगे.
यह शो काफी हद तक 'शार्क टैंक इंडिया' के करीब नजर आता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होंगी. इसमें देशभर के स्टार्टअप फाउंडर्स अपने बिजनेस मॉडल और विजन को जजों और निवेशकों के सामने पेश करेंगे. शो का मुख्य उद्देश्य उन स्टार्टअप्स को फंडिंग और सही मार्गदर्शन दिलाना है, जो भारत के भविष्य को संवार सकते हैं.

कहां देख सकेंगे यह शो?

सुनील शेट्टी का यह शो डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर स्ट्रीम किया जाएगा. ओटीटी पर आने की वजह से इसकी पहुंच देश के करोड़ों युवाओं तक होगी, जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस शो में केवल सुनील शेट्टी ही नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ बिजनेस जगत की कई दिग्गज हस्तियां और सफल निवेशक भी जुड़ेंगे. ये एक्सपर्ट्स न केवल स्टार्टअप्स का मूल्यांकन करेंगे, बल्कि उनमें पैसा भी लगाएंगे.

शार्क टैंक इंडिया से मुकाबला

फिलहाल 'शार्क टैंक इंडिया' भारत का सबसे लोकप्रिय बिजनेस रियलिटी शो है. ऐसे में 'भारत के सुपर फाउंडर्स' की तुलना उससे होना स्वाभाविक है. हालांकि, सुनील शेट्टी की मौजूदगी और शो का देसी फ्लेवर इसे शार्क टैंक से अलग पहचान दिलाने में मदद कर सकता है.
यह शो खास तौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों के उन फाउंडर्स पर फोकस करेगा, जिनके पास आईडिया तो जबरदस्त है लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है. सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह भारत के वास्तविक 'सुपर हीरोज' यानी फाउंडर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं. 

कब शुरू होगा शो?

हालांकि मेकर्स ने अभी सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रोमो और टीजर के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यह शो जल्द ही जियो सिनेमा पर दस्तक देगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
Makar Sankranti Katha: मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
MORE
Advertisement