सुनील शेट्टी की फिल्म में लालू यादव का कैमियो! कौन सी थी वो फिल्म और क्या था 'राजद' अध्यक्ष का रोल?

Lalu Yadav Film: क्या आपको पता है सुनील शेट्टी की वो कौन सी फिल्म है जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कैमियो किया था? जानें उस फिल्म का नाम, लालू यादव का रोल और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन.

राजनीति और बॉलीवुड का रिश्ता पुराना है, लेकिन क्या आपने कभी देश के सबसे चर्चित राजनेताओं में से एक, लालू प्रसाद यादव को बड़े पर्दे पर अभिनय करते देखा है? आज यानी 11 जून को आरजेडी (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है. इस खास अवसर पर, हम आपको उनकी उस फिल्म से रूबरू करा रहे हैं, जिसमें उन्होंने न केवल काम किया, बल्कि दर्शकों को चौंका भी दिया था.

बॉलीवुड फिल्म में लालू यादव की सरप्राइज एंट्री

लालू यादव अपनी वाक्पटुता और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. लेकिन 21 साल पहले, उन्होंने राजनीति से हटकर सिनेमाई दुनिया में कदम रखा था. फिल्म का नाम था ‘पद्म श्री लालू प्रसाद यादव’. इस कॉमेडी फिल्म में लालू यादव ने सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर और जॉनी लिवर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा की थी.

लालू प्रसाद यादव के नाम पर क्यों था फिल्म का टाइटल?

अक्सर लोग फिल्म का टाइटल सुनकर सोचते हैं कि यह पूरी तरह लालू प्रसाद यादव पर आधारित बायोपिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस फिल्म के टाइटल के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक था.

सुनील शेट्टी: फिल्म में उन्होंने लालचंद दिलाचंद उर्फ 'लालू' का किरदार निभाया था.

महेश मांजरेकर: फिल्म में उनके किरदार का नाम 'प्रसाद' था.

जॉनी लिवर: फिल्म में उन्होंने 'यादव' नाम का किरदार निभाया था.

इन तीनों मुख्य किरदारों के नामों को जोड़कर फिल्म का नाम 'पद्म श्री लालू प्रसाद यादव' रखा गया था. यह फिल्म महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित थी, जिन्होंने इसमें अभिनय भी किया था.

फिल्म का सबसे यादगार सीन

फिल्म में एक बेहद मजेदार सीन है, जो आज भी लालू यादव के प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय रहता है. फिल्म के एक हिस्से में लालू यादव (राजनेता) खुद स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं, "तुम तीनों मिलकर लालू प्रसाद यादव हो और हम अकेले ही लालू प्रसाद यादव हैं!" उनका यह कैमियो छोटा जरूर था, लेकिन बेहद मनोरंजक और प्रभावशाली था.

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फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

भले ही फिल्म में इतने बड़े स्टार्स और लालू यादव का कैमियो था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जादू चलाने में नाकाम रही. फिल्म का बजट करीब 6.5 करोड़ रुपये था, लेकिन 'बॉक्स ऑफिस इंडिया' के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस बिजनेस मात्र 2.42 करोड़ रुपये का ही किया. इस तरह यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.

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