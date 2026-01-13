'मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अहान ने बहुत कुछ झेला है..' बेटे अहान के संघर्ष पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी ने बेटे अहान शेट्टी के करियर संघर्ष पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि अहान ने असफलता और आलोचना के दौर में बहुत कुछ सहा है.

बॉलीवुड में 'अन्ना' के नाम से मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान, उन्होंने अपने बेटे अहान शेट्टी के फिल्मी सफर और शुरुआती करियर में आने वाली बाधाओं पर खुलकर बात की. सुनील शेट्टी ने स्वीकार किया कि एक स्टार किड होने के बावजूद अहान के लिए राह आसान नहीं रही है और उन्हें कई मानसिक और पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

अहान शेट्टी का बॉलीवुड डेब्यू और उम्मीदें

अहान शेट्टी ने साल 2021 में फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था और अहान के अभिनय की सराहना भी हुई थी. हालांकि, उसके बाद अहान की कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिससे उनके करियर की रफ्तार धीमी पड़ गई. सुनील ने बताया कि एक शानदार शुरुआत के बाद इस तरह का 'गैप' किसी भी युवा कलाकार के लिए तनावपूर्ण हो सकता है.

"नेपोटिज्म" के टैग का दबाव

सुनील शेट्टी ने कहा कि आज के दौर में स्टार किड्स को बिना किसी गलती के निशाना बनाया जाता है. अहान को भी 'नेपोटिज्म' की बहस का सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की थी. सुनील के अनुसार, बाहरी दुनिया को लगता है कि सब कुछ थाली में सजाकर मिलता है, लेकिन कोई उस मानसिक दबाव को नहीं देखता जो एक फ्लॉप फिल्म या काम न मिलने पर होता है.

अहान के धैर्य की परीक्षा

पॉडकास्ट में सुनील ने भावुक होते हुए कहा, "अहान ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ झेला है. कई प्रोजेक्ट्स आए और चले गए, कई बार चीजें अंतिम समय पर नहीं बन पाईं." उन्होंने बताया कि एक पिता के रूप में उन्हें यह देख कर दुख होता था कि अहान शांत रहकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह दौर उनके धैर्य की असली परीक्षा था.

सुनील ने बताया कि अहान ने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग और करियर को लेकर उठने वाले सवालों को बहुत गरिमा के साथ संभाला है. उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सलाह दी कि सफलता और असफलता इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और महत्वपूर्ण यह है कि आप हर बार गिरकर कैसे खड़े होते हैं.

अहान के आगामी प्रोजेक्ट्स

लंबे इंतजार के बाद अहान अब फिर से सक्रिय हो रहे हैं. वे साजिद नाडियाडवाला की बड़ी फिल्म 'सनकी' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में होंगी. इसके अलावा, उनके पास कुछ अन्य बड़े बैनर की फिल्में भी पाइपलाइन में हैं, जिसे सुनील शेट्टी अहान का 'कमबैक' मान रहे हैं.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से