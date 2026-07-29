Suneil Anand Death: बिजनेस या एक्टिंग.. क्या करते थे देव आनंद के बेटे सुनील आनंद? जिनकी 70 की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान

Suneil Anand Death: महान अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का 70 वर्ष की आयु में लंदन में हार्ट अटैक से निधन हो गया. जानें उनके फिल्मी करियर, निर्देशन यात्रा और निजी जीवन से जुड़ी सभी खास बातें.

Suneil Anand Death: भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के महानायक और सदाबहार अभिनेता देव आनंद के परिवार से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. लीजेंड्री एक्टर के इकलौते बेटे सुनील आनंद का लंदन में निधन हो गया है. करीब 70 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. सुनील आनंद के निधन की आधिकारिक पुष्टि उनकी बहन देविना आनंद की बेटी गिनी नारंग द्वारा जारी एक बयान के जरिए की गई. परिवार ने इस कठिन समय में प्रशंसकों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है.

देव आनंद ने भी इसी अस्पताल में तोड़ा था दम

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुनील आनंद को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें तुरंत लंदन के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में भर्ती कराया गया. तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और 28 जुलाई की सुबह उनका निधन हो गया. एक अजीब इत्तेफाक यह रहा कि जिस अस्पताल में साल 2011 में उनके पिता देव आनंद ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं, ठीक उसी अस्पताल में सुनील आनंद का भी निधन हुआ.

क्या करते थे देव आनंद के बेटे सुनील आनंद?

हिंदी सिनेमा की दुनिया में यह परंपरा सी रही है कि बड़े सितारे अपने बच्चों को भव्य तरीके से फिल्मों में लॉन्च करते हैं. देव आनंद ने भी अपने बेटे को अभिनेता के रूप में पर्दे पर उतारने की पूरी कोशिश की थी. साल 1984 में आई फिल्म 'आनंद और आनंद' से सुनील ने बतौर अभिनेता अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी. इस फिल्म के जरिए खुद देव आनंद ने अपने बेटे को दर्शकों के सामने पेश किया था. हालांकि, दुर्भाग्यवश यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई.

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किन फिल्मों में नजर आ चुकेह हैं सुनील आनंद?

एक्टिंग में असफलता मिलने के बावजूद सुनील आनंद ने कुछ अन्य फिल्मों में भी हाथ आजमाया. उन्होंने अपने करियर में 'आनंद और आनंद' के अलावा 'कार थीफ' और 'मैं तेरे लिए' फिल्मों में काम किया. बता दें कि फिल्म 'मैं तेरे लिए' में सुनील के साथ मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री मुख्य भूमिका में नजर आई थीं. हालांकि ये फिल्में भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं.

अभिनय से नहीं चला जादू तो निर्देशन की ओर रुख

जब अभिनय की दुनिया में मनचाही सफलता नहीं मिली, तो सुनील ने कैमरे के पीछे काम करने का फैसला किया. उन्होंने साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'मास्टर' के जरिए निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा. मार्शल आर्ट्स पर बनी यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. इसके बाद, देव आनंद के बेटे ने फिल्मों से दूरी बना ली और मुंबई लौटकर अपने पिता की प्रतिष्ठित प्रोडक्शन कंपनी 'नवकेतन फिल्म्स' (Navketan Films) के कामकाज और बिजनेस को संभालने लगे.

सुनील आनंद के जाने के बाद कैसी है परिवार की हालत?

सुनील आनंद का जन्म स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में हुआ था. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका (US) से पूरी की थी. उनके माता-पिता दोनों ही फिल्मों से जुड़े हुए थे. सुनील आनांद का मां कल्पना कार्तिक से गहरा जुड़ाव था. सुनील आनंद ने आजीवन विवाह नहीं किया था और वह अपने परिवार से जुड़े कार्यों को संभालते रहे. इस कदर उनके जाने से सुनील के परिवार, खासकर उनकी मां और बहन देविना आनंद पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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