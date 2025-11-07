FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उज्जैन की तकिया मस्जिद को लेकर बड़ी खबर, SC ने एमपी हाईकोर्ट के आदेश को बरकार रखा, अवैध जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ने के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका | इंडोनेशिया- जकार्ता में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 54 लोग घायल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
6 नवंबर का संयोग! Sulakshana Pandit के निधन के दिन ही सालों पहले हुई थी संजीव कुमार की मौत, जानें दोनों की लव स्टोरी

6 नवंबर का संयोग! Sulakshana Pandit के निधन के दिन ही सालों पहले हुई थी संजीव कुमार की मौत, जानें दोनों की लव स्टोरी

मैनेजर ने चुराया प्रोजेक्ट आइडिया तो बंदे ने यूं चखाया मजा, बिग बॉस के सामने खोलकर रख दी पोल

मैनेजर ने चुराया प्रोजेक्ट आइडिया तो बंदे ने यूं चखाया मजा, बिग बॉस के सामने खोलकर रख दी पोल

जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता

जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स

नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स

ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली

ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली

इंटरनेशनल क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो नेपाली बल्लेबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो नेपाली बल्लेबाज

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

6 नवंबर का संयोग! Sulakshana Pandit के निधन के दिन ही सालों पहले हुई थी संजीव कुमार की मौत, जानें दोनों की लव स्टोरी

Sulakshana Pandit  Sanjeev Kumar Relation: मशहूर गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे दिवंगत अभिनेता संजीव कुमार से एकतरफा प्यार करती थीं, जिनका निधन भी 6 नवंबर को ही हुआ था. दरअसल, सुलक्षणा पंडित एक्टर संजीव कुमार से एकतरफा प्यार करती थीं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 07, 2025, 02:35 PM IST

6 नवंबर का संयोग! Sulakshana Pandit के निधन के दिन ही सालों पहले हुई थी संजीव कुमार की मौत, जानें दोनों की लव स्टोरी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Sulakshana Pandit  Sanjeev Kumar Relation: मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया. सुलक्षणा पंडित अपने समय की एक बहुमुखी प्रतिभा थीं, जिन्होंने अपनी मधुर गायकी और अभिनय से बॉलीवुड में एक खास मुकाम बनाया था. उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है. 
सुलक्षणा कभी संजीव कुमार के प्यार में थी. अजीब बात तो यह है कि दोनों ने दुनिया को अलविदा भी एक ही तारीख को किया. एक्टर संजीव कुमार की मृत्यु साल 1985 में 6 नवंबर को हुई थी. इस संयोग के बाद, हम आपको दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं. 

संजीव कुमार से एकतरफा प्यार करती थीं सुलक्षणा

सुलक्षणा पंडित का जीवन उनकी सफल कलाकारी के साथ-साथ उनके एकतरफा प्यार के लिए भी जाना जाता है. सुलक्षणा अपने समय के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थीं. यह एक दुखद संयोग है कि संजीव कुमार का निधन भी आज ही के दिन, 6 नवंबर, 1985 को हुआ था, यानी ठीक 40 साल पहले.

अभिनय करियर की शुरुआत और प्यार का सफर

Sulakshana Pandit affairs with Sanjeev Kumar

1975 में सुलक्षणा पंडित ने फ़िल्म 'उलझन' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, और इत्तेफ़ाक से इस फ़िल्म में उनके सह-कलाकार संजीव कुमार थे. पहली ही फ़िल्म में साथ काम करने के बाद, सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार से प्यार हो गया. हालांकि, सुलक्षणा ने कभी भी अपनी भावनाओं को संजीव कुमार के सामने जाहिर नहीं किया. संजीव कुमार का दिल पहले से ही कहीं और था. वह हेमा मालिनी से बेपनाह प्यार करते थे. खबरों के अनुसार, उन्होंने 'शोले' की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन हेमा ने धर्मेंद्र से प्यार के चलते उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया.

प्रस्ताव और ठुकराया गया प्यार

'ड्रीम गर्ल' द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया था. इस दर्द भरे दौर में उन्होंने अपना दुख सुलक्षणा पंडित के साथ साझा किया, क्योंकि दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी. संजीव कुमार के दर्द को देखकर, सुलक्षणा ने हिम्मत की और उनके सामने अपने प्यार की भावनाओं को व्यक्त किया. दुर्भाग्य से, संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित के प्यार का जवाब नहीं दे पाए और उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया.

अविवाहित रहीं सुलक्षणा पंडित 

संजीव कुमार द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद, सुलक्षणा पंडित ने फैसला किया कि वह हमेशा अविवाहित रहेंगी. संजीव कुमार का भी बाद में किसी से विवाह नहीं हुआ, जबकि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली. खबरों के मुताबिक, 1985 में संजीव कुमार के निधन के बाद सुलक्षणा पंडित गहरे डिप्रेशन में चली गई थीं.
साल 1999 में एक हादसे ने उनकी जिंदगी और बदल दी. एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि वह बाथरूम में गिर गई थीं, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई. उन्हें चार बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा. इस दुर्घटना के बाद वह लगभग सार्वजनिक जीवन से दूर हो गईं और एकांत में रहने लगीं. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
6 नवंबर का संयोग! Sulakshana Pandit के निधन के दिन ही सालों पहले हुई थी संजीव कुमार की मौत, जानें दोनों की लव स्टोरी
6 नवंबर का संयोग! Sulakshana Pandit के निधन के दिन ही सालों पहले हुई थी संजीव कुमार की मौत, जानें दोनों की लव स्टोरी
मैनेजर ने चुराया प्रोजेक्ट आइडिया तो बंदे ने यूं चखाया मजा, बिग बॉस के सामने खोलकर रख दी पोल
मैनेजर ने चुराया प्रोजेक्ट आइडिया तो बंदे ने यूं चखाया मजा, बिग बॉस के सामने खोलकर रख दी पोल
जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता
जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भूचाल, महिला टीम की कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप; जानें पूरा मामला
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भूचाल, महिला टीम की कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप; जानें पूरा मामला
Bihar Chunav2025: बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ते से किसे फायदा, क्या लौटेंगे नीतीश या महागठबंधन मार लेगा बाजी
Bihar Chunav2025: बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ते से किसे फायदा, क्या लौटेंगे नीतीश या महागठबंधन मार लेगा बाजी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स
नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स
ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली
ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली
इंटरनेशनल क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो नेपाली बल्लेबाज
इंटरनेशनल क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो नेपाली बल्लेबाज
वंदे मारतम् में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है? जानें कब बना यह भारत का National Song
वंदे मारतम् में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है? जानें कब बना यह भारत का National Song
Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE