75 दिनों की मोहब्बत और 60 की उम्र में शादी: जानें फेसबुक के जरिए कैसे एक-दूजे की हुईं Aamir Khan की ऑनस्क्रीन 'मां'?

'लगान' फेम अभिनेत्री सुहासिनी मुले ने 60 साल की उम्र में फेसबुक से मिले प्यार अतुल गुर्टू से शादी की. जानें 75 दिनों की इस अनोखी और प्रेरणादायक प्रेम कहानी के बारे में.

'लगान' फिल्म में आमिर खान की मां 'यशोदा' का किरदार निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री सुहासिनी मुले इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. जहां इंडस्ट्री में लोग सलमान खान की 60 की उम्र में शादी न करने की चर्चा करते हैं, वहीं सुहासिनी मुले ने 60 साल की उम्र में शादी कर एक मिसाल कायम की है.

फेसबुक से शुरू हुई प्रेम कहानी

सुहासिनी मुले पिछले 5 दशकों से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. अभिनेत्री ने साझा किया कि एक को-स्टार के कहने पर उन्होंने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था. फेसबुक ब्राउज करते समय उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक अतुल गुर्टू की प्रोफाइल रिकमेंडेशन में दिखी. यहाँ से शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

75 दिनों में लिया शादी का फैसला

सुहासिनी मुले ने अन्नू कपूर के शो 'सुहाना सफर' में बताया कि उन्हें काफी समय तक सही जीवनसाथी की तलाश थी. अतुल गुर्टू के साथ बातचीत के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं. मात्र 75 दिनों की बातचीत के बाद, उन्होंने जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लिया.

सुहासिनी बताती हैं कि उनके पति अतुल एक महान वैज्ञानिक हैं, हालांकि उन्हें विज्ञान की बातें कम समझ आती हैं, लेकिन वे एक बेहद नेक इंसान हैं. अभिनेत्री ने साल 2011 में 60 साल की उम्र में अतुल गुर्टू के साथ शादी के बंधन में बंधकर यह साबित कर दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती. उनकी यह अनूठी प्रेम कहानी आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है.

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