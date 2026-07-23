गारमेंट फैक्ट्री में करता था काम, फिर मां के 25000 कर्ज ने बदली किस्मत; बन गया 350 करोड़ का मालिक.. जानिए कौन हैं ये सुपरस्टार

साउथ सिनेमा के दिग्गज स्टार सूर्या की प्रेरणादायक कहानी: गारमेंट फैक्ट्री के एक साधारण कर्मचारी से लेकर 350 करोड़ की संपत्ति के मालिक और नेशनल अवॉर्ड विजेता बनने तक का पूरा सफर.

साउथ सिनेमा के पावरहाउस और वर्सेटाइल अभिनेता सूर्या आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अपनी दमदार अदायगी के दम पर 'सिंघम' और 'जय भीम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले और नेशनल अवॉर्ड अपने नाम करने वाले सूर्या आज देश के सबसे लोकप्रिय और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिने जाते हैं. आज वह 350 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनका यह मुकाम तक पहुंचना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर कपड़ा मिल में मजदूरी की थी. आइए जानते हैं साधारण फैक्ट्री वर्कर से लेकर साउथ सिनेमा के मेगास्टार बनने तक के उनके इस दिलचस्प सफर के बारे में.

पहचान छिपाकर गारमेंट फैक्ट्री में की थी नौकरी

मशहूर तमिल अभिनेता शिवकुमार के घर में जन्म लेने के बावजूद, सूर्या का झुकाव शुरू में अभिनय की तरफ बिल्कुल नहीं था. उन्होंने चेन्नई के प्रसिद्ध लोयोला कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की थी. उनका सपना अपना खुद का व्यवसाय (Business) शुरू करने का था. वह पहले खुद बिजनेस की बारीकियां सीखना चाहते थे. इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने किसी को यह बताए बिना कि वे एक बड़े स्टार के बेटे हैं, एक गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया.

शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान उन्हें केवल 15 दिनों के 750 रुपये मिले थे, जो बाद में बढ़कर 1,200 रुपये महीना हो गए. करीब ढाई से तीन साल तक इस फैक्ट्री में पसीना बहाने के बाद उनकी पगार बढ़कर 8,000 रुपये तक पहुंची थी. वह सोचते थे कि पर्याप्त अनुभव मिलने के बाद वह अपने पिता से मदद लेकर खुद की टेक्सटाइल फैक्ट्री खोलेंगे.

मां के 25,000 रुपये के कर्ज ने बदली किस्मत

फैक्ट्री में काम करने के दौरान ही एक दिन उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया. नाश्ते की मेज पर उनकी मां ने रोते हुए उन्हें बताया कि घर चलाने के लिए उन्होंने 25,000 रुपये का कर्ज ले रखा है और बैंक में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है. उस वक्त उनके पिता की आय भी अनिश्चित थी.

परिवार की इस गंभीर आर्थिक तंगी को देखकर सूर्या को अहसास हुआ कि उन्हें परिवार का सहारा बनना चाहिए. हालांकि, इससे पहले वह निर्देशक वसंत की फिल्म 'आसाई' का ऑफर ठुकरा चुके थे, क्योंकि उनका फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी. लेकिन मां का 25 हजार रुपये का कर्ज चुकाने और परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने तुरंत अभिनय की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया.

सरवनन से 'सूर्या' बनने का सफर

सूर्या का मूल नाम सरवनन शिवकुमार है. जब उन्होंने साल 1997 में दिग्गज फिल्ममेकर मणिरत्नम के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'नेरुक्कू नेर' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, तो पहले से ही इंडस्ट्री में मौजूद सरवनन नाम के अन्य कलाकारों से भ्रम से बचने के लिए मणिरत्नम ने ही उनका स्क्रीन नेम 'सूर्या' रखा.

शुरुआती दिनों में उन्हें डांस, फाइट और एक्टिंग में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने 'नंदा', 'काखा काखा', 'गजनी', 'सिंघम', और 'सूररई पोट्रू' जैसी ऐतिहासिक फिल्में दीं.

आज हैं 350 करोड़ के मालिक

अपनी पहली पगार के रूप में महज 750 रुपये कमाने वाले सूर्या आज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 350 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के मालिक हैं. अभिनय के अलावा वह अपनी प्रोडक्शन कंपनी '2D एंटरटेनमेंट' के जरिए बेहतरीन फिल्में बनाते हैं. इसके साथ ही, वह 'अगरम फाउंडेशन' (Agaram Foundation) के माध्यम से हजारों गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाकर सामाजिक कार्यों में भी एक मिसाल पेश कर रहे हैं.

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